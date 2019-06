Sør-Korea ble slått på dårlig norsk dag, men Graham Hansen-skade bekymrer

sport

Med sitt første mål i et VM eller EM ga hun Norge ledelsen etter bare fire minutter, men de norske spillerne slet med ærekjære sørkoreanere og var langt fra vanlig nivå. Flyttet opp som spiss igjen brukte «Caro» bare noen minutter av 2. omgang på å skaffe straffesparket som punkterte kampen, men Kang Chae-rims takling på ankelen hennes forårsaket et stygt overtråkk.

Isabell Herlovsen omsatte straffesparket i sitt 61. landslagsmål og feiret med reservene. Samtidig sto Graham Hansen med store smerter ved sidelinjen og forsøkte forgjeves å teste om hun kunne løpe. Legen signaliserte bytte.

– Jeg hadde ikke sjanse til å spille videre, men medisinerne er optimistiske, så da er jeg det også, sa hun etter kampen.

Norges sjanse til å hevde seg videre i mesterskapet vil være betydelig svekket om hun ikke kan være med i lørdagens åttedelsfinale i Nice.

Etter det tidlige ledermålet leverte Norge en skuffende prestasjon og var nest best i det meste mot et sørkoreansk lag som 12 minutter før slutt fortjent fikk sitt første og eneste mål i et VM som for deres del endte uten poeng.

Lee Geum-mins hælspark mellom beina på Ingrid Moe Wold nådde Yeo Min-ji, som ble holdt av Maren Mjelde og ville fått straffe om hun ikke hadde scoret likevel.

– Jeg tenkte bare «takk» etter at hun scoret, for jeg kunne jo blitt utvist. Jeg vet ikke helt hva som gikk gjennom hodet mitt akkurat da, sa Mjelde.

I sluttminuttene var Sør-Korea nær utligning, men en flott Hjelmseth-redning og litt flaks berget seieren for de norske. Flere av dem sa etterpå at de følte seg slitne.

Revet ned

Sørkoreanerne var veldig oppmerksomme på Norges dødballstyrke, og da Guro Reiten etter to minutter slo et godt hjørnespark fra høyre tok kaptein Cho So-hyun livtak på Maria Thorisdottir, som gikk i bakken inne foran mål.

Dommeren trengte ikke VAR-hjelp for å dømme straffe, og etter i nesten to minutter å ha formanet keeper og spillerne utenfor feltet om ikke å tråkke for tidlig over streken lot hun Graham Hansen ta fart og skyte 1-0 i hjørnet.

Med ledelse etter fem minutter virket det som de norske trodde jobben var gjort. Et norsk lag som hadde virket påskrudd i 90 minutter i de to første kampene var det plutselig ikke. Slurv og tafatt norsk spill ga de pasningssikre sørkoreanerne sjansen til å gripe initiativet, og de begynte å sette det norske forsvaret og keeper Hjelmseth på stadig vanskeligere prøver.

De norske slet med å finne på-knappen igjen og var en skygge av laget som imponerte i de to første kampene i mesterskapet. Heldigvis var Sør-Koreas avslutninger sjelden særlig hvasse, og Hjelmseth hadde stort sett kontroll på alt som kom.

Skummelt

Farligst var det etter 20 minutter da Mjeldes stuss ved nærmeste stolpe satte Hjelmseth ut av spill, og Lee Geum-min så vidt kom for sent til å nå ballen på motsatt stolpe.

Skummelt på en annen måte var det da kaptein Mjelde ti minutter før pause gikk ned for telling da Hjelmseth bokset i feltet og traff både henne og ballen. Mjelde kom seg på beina og kunne spille videre. De norske var heldige som gikk til pause med ledelse.

Lisa-Marie Utland ble byttet ut med Karina Sævik ved pause, og Norge gikk tilbake til oppstillingen fra forrige kamp mot Frankrike. I sin spissrolle stormet Graham Hansen inn i feltet før Kang satte inn taklingen som ga Norge 2-0, men som også kan koste de norske dyrt.

Frida Maanum kom inn på kant, Sævik ble flyttet opp som spiss og Norge dro i land seieren som med et nigeriansk vinnermål mot Frankrike kunne satt de norske i posisjon til å bli gruppevinner. I stedet avgjorde Frankrike etter at Arna-Bjørnar-spiller Ngozi Ebere laget straffe og ble utvist.

Sævik misset sjansen til å gjøre 3-0 for nesten åpent mål da gruppeseieren fortsatt var i spill, men det er greit at Norge skal til Nice. Det store spørsmålet er om Caroline Graham Hansen kan spille der.

(©NTB)