Australia-ekspert Thorsnes er ute etter flere gode minner

– Jeg kjenner veldig mange av spillerne godt etter å ha spilt i ligaen deres. Jeg bør ha litt greie på dem, sier hun til NTB. Thorsnes hadde for halvannet år siden et kort opphold i Canberra.

Hun har vært lagvenninne med flere av spillerne i Australias tropp.

– To av dem spilte jeg sammen med i Australia, en i USA og tre den gang jeg var i Avaldsnes. Jeg har også spilt mot mange av de andre.

I Australia spilte hun sammen med Ellie Carpenter og Karly Roestbakken. Sistnevnte er halvt norsk og ble hentet inn i VM-troppen etter et skadeforfall rett før turneringen, men hun har fått spilletid.

I Avaldsnes spilte hun med Gema Simon, Chloe Logarzo og Emily Gielnik, og i Utah Royals med Katrina Gorry.

– Hun var samboeren min i USA, så det blir hyggelig å se henne igjen, sier Thorsnes.

Gode minner

Thorsnes har gjort det til vane å score mål mot Australia og gjør det gjerne igjen om hun får sjansen lørdag. Blant annet scoret hun mot dem i VM-sluttspillet i 2011 og to ganger i lagenes møte i Algarve Cup i fjor.

– Ja, jeg har noen gode minner fra kamper mot Australia, sier hun, selv om begge kampene endte med norsk tap og det for åtte år siden innebar VM-exit. Thorsnes mener lørdagens motstander kan passe Norge godt.

– Jeg tror vi er ganske jevne. Brasil og Italia er litt mer fintekniske, mens Australia ligner oss på flere måter. De er nok bedre offensivt enn defensivt. Vi så at Jamaica straffet dem og kanskje kunne gjort det enda mer, sier hun.

Lagvenninnene synes også det var greit med Australia som motstander.

– Vi satt og kikket på kampen i går, og det vippet litt fram og tilbake. Jeg fikk melding om at nå blir det Brasil, men så scoret Australia på slutten, og da ble det dem. Det var vel ingen av de tre lagene jeg ønsket spesielt eller ikke ville ha. Det er helt greit, sier Guro Reiten.

Analyse

– Jeg håper og tror at Australia er et lag som passer oss. Jeg kjenner dem ikke så veldig godt, men det er mange som har spilt på lag med flere av dem. Jeg regner med at vi får en fyldig analyse.

– Uansett motstander blir det tøft i åttedelsfinalen, men jeg tror vi kan utfordre dem godt, og så har vi noen dager til å forberede oss. Australia er et kjempegodt lag, men de har noen svake punkter, og det er fullt mulig å score på dem, sier Vilde Bøe Risa.

– Jeg hadde ingen tanker om hvem jeg ville møte. Australia er et veldig godt lag, og jeg gleder meg til analysen for å se hva vi kan gjøre for å slå dem, sier Kristine Minde. Hun debuterte forrige gang Norge møtte Australia i VM. For henne er det 100 landskamper siden.

– Det hadde jeg ikke tenkt på, men det er faktisk helt sant. Det blir artig, men denne gang skal vi slå dem!

