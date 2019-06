Herlovsen vil be om fødselsdagsgave på forskudd

sport

– Det er gøy å gå videre i VM, og det handler bare om å gjøre det vi har gjort til nå. Vi har spilt to veldig gode kamper. Så hadde vi en middels dag mot Sør-Korea, men vi viste styrke ved å vinne på en sånn dag også, sier hun til NTB.

Hva kan hun si til de andre for å inspirere dem ekstra, kanskje kreve en fødselsdagsgave på forskudd dagen før 31-årsdagen søndag?

– Ja, det ville vært en fin gave. Det må jeg faktisk dra litt nytte av nå, å si til jentene at jeg vil ha seier i bursdagsgave, sier Herlovsen.

– Det blir veldig kult å komme tilbake til Nice og spille på en flott stadion. Vi håper på masse folk, og jeg tror også den gjengen her er veldig revansjsugen etter kampen mot Sør-Korea, hvor vi ikke var på vårt beste. Vi vil vise at vi klarer å holde et høyt nivå gjennom mesterskapet.

Matchvinner

Herlovsen var bare 19 år da hun i 2007 ble matchvinner da Norge slo Kina 1-0 i VM-kvartfinalen i Wuhan foran 52.000 hjemmetilhengere. Det er Norges forrige seier i en cupkamp i VM, og den eneste på 2000-tallet.

– Ja, men da er det på tide å gjøre det igjen, sier landslagssjef Martin Sjögren, som lørdag sender sitt lag på banen mot Australia for å ta Norge til en etterlengtet VM-kvartfinale.

– Vi har lyst til å oppleve det Isabell har opplevd. Det er nå det gøyale begynner, og vi er veldig glad for å være med i det selskapet, sier Maren Mjelde til NTB.

Hun er en av 10 spillere i årets VM-tropp som var med da Norge tapte åttedelsfinalen mot England i forrige VM etter å ha vært klart best i det meste av kampen og også ha tatt ledelsen. Lørdag er det akkurat fire år siden den brutale nedturen.

Nå det begynner

– Nå er det bare å restituere bedre enn noen gang. Vi har vært gode til det, men det er nå det virkelig begynner å telle. Nå kan kampene bli lenger enn 90 minutter, og det er de sterkeste som står igjen til slutt. Vi har veldig lyst til å være med der, sier Mjelde.

Herlovsen er helt enig i det.

– Vi kriger og jobber for hverandre, og vi gir oss aldri. Det blir viktig framover, sier hun.

Faren for at batteriene skal være utladet lørdag skremmer henne ikke.

– Vi har et veldig bra medisinsk team som jobber dag og natt for å få oss klare til kamp. Denne gjengen er veldig gira på et nytt avansement, og vi har også et mål om å ta medalje. Vi er på god vei til å gjøre det.

