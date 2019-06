Fotball-VM: Australias giftige oppladning

sport

Lørdag møter et australsk lag trent av Ante Milicic det norske laget til Martin Sjögren i VMs åttedelsfinale. For et halvt år siden ville det ikke virket troverdig at Alen Stajcic ikke skulle få fortsette som landslagssjef etter å ha ført Australia opp i verdenstoppen.

Likevel fikk han sparken i januar, etter at anonyme spørreundersøkelser blant spillerne avdekket det Australias fotballforbund betegnet som en «giftig» kultur innad i laget.

– Det var et bytte som kom litt som lyn fra klar himmel, sier Sjögren til NTB.

Sparkingen av Stajcic ble svært omstridt i Australia, særlig etter at stjernen Sam Kerr og flere andre spillere gikk ut med sterk støtte til sin tidligere sjef.

I filler

– Karrieren min er i filler og ryktet mitt ødelagt. Jeg vet fortsatt ikke hvorfor jeg ble oppsagt, bortsett fra at direktøren i fotballforbundet sa at det var dårlig kultur i troppen og at jeg som trener bærer ansvaret, sa Stajcic da det kokte som verst.

Avisen Sydney Morning Herald satte store ressurser inn på å komme til bunns i saken og snakket med en rekke spillere og ledere mot løfte om anonymitet. Avisen konkluderte med at Stajcic fikk gode skussmål nesten fra alle hold, men enkelte andre i støtteapparatet fikk kritikk for slankepress og homofobiske holdninger.

En spiller fikk også kritikk for å ha skapt dårlig stemning ved ikke å innordne seg fellesskapet, og Stajcic skal ha latt henne slippe unna med det.

De første antakelsene om at Stajcic hadde fått sparken på grunn av Metoo-relaterte overtramp ble grundig avkreftet.

Ny jobb

Stajcic ble i mars ansatt som trener for A-ligaklubben Central Coast Mariners, som i fjor skapte overskrifter da Usain Bolt spilte flere kamper for klubben.

Stajcic truet med søksmål mot Australias fotballforbund, men avsto fra det etter at styremedlem Heather Reid i mai ga ham en uforbeholden unnskyldning for sin uttalelse om at «dersom folk fikk vite hele sannheten om hvorfor han ble sparket, ville de bli sjokkert».

Milicic har forberedt et lag som spiller omtrent på samme måte og med de samme spillerne som Stajcics lag, og som ble nummer to i sin VM-gruppe mes seks poeng, akkurat som Norge.

– De slipper til en del målsjanser, men de skaper også veldig mange, sier Sjögren om det australske laget som i sine tre gruppekamper hadde 8-5 i målforskjell.

