Ingen enighet om ny Klæbo-avtale – gammel avtale gjelder inntil videre

Torsdag kveld var Klæbo en av mange landslagsløpere som deltok i Oslo Skishow i Holmenkollen.

Klæbo er den eneste landslagsutøveren som ikke har skrevet under ny landslagskontrakt med Norges Skiforbund. Årets frist er 10. juni.

– Avtaleverket sier at hvis man ikke er enig innen ny sesong starter 30. april, så kan partene stå ved den gamle avtalen om de er enig om det. Da kan man både gå renn og være med på samlinger. Da er begge parter forpliktet til å følge avtalen som gjaldt i fjor. Vi er enige om at det er slik nå, sa landslagssjef Espen Bjervig til pressen i Holmenkollen.

Ny frist?

– Kan dere gå igjennom en hel sesong uten å skrive ny avtale?

– Vi er enig om at vi har en avtale som løper inntil videre, men både jeg og motparten ønsker at vi skal bli enige om en ny avtale så vi slipper å svare på disse spørsmålene hele tiden. Vi må bli enige om de tingene som vi ikke tolker helt likt, sa Bjervig.

– Er det satt noen ny frist?

– Nei.

Kjent problemstilling.

– Hva er det som dere tolker ulikt?

– Helt konkret vil jeg ikke svare på det for jeg kan ikke gå inn på private avtaler på den måten. Det går på tolkninger rundt når man er skiløper og ikke. Det er en kjent problemstilling. De veldig kjente utøverne våre er veldig synlige hele tiden i en eller annen kanal, og det går blant annet på når man eier egne rettigheter og når man er forpliktet til å stille opp, sa Espen Bjervig.

Han sier at det eksisterende avtaleverket er uklart, og det er et komplekst saksfelt.

– Derfor tar det også tid. Dette er ikke noe man blir enige om over natta, og derfor synes vi det er en god løsning at den gamle avtalen gjelder inntil videre og at vi ikke trenger å stresse.

– Pappa Haakon Klæbo sier at dere nærmer dere hverandre. Er det også din oppfatning?

– Ja. Absolutt.

