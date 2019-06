Tom Dumoulin går glipp av Tour de France

sport

Det bekreftet Team Sunweb i en pressemelding torsdag.

Årsaken til forfallet er at 28-åringen har slitt med et vondt kne siden han måtte bryte Giro d'Italia etter femte etappe. Søndag gjennomgikk han en mindre operasjon for å fjerne grus fra kneet.

– Etter det som skjedde i giroen, hadde jeg lyst til å satse på touren, men denne uken innså jeg at det ikke er realistisk med tanke på mitt nivå for øyeblikket. Jeg har prøvd så hardt for å nå dit, men jeg må lytte til kroppen min og gi slipp på et urealistisk mål, sier Dumoulin.

Nederlenderen ble nummer to i fjorårets utgave av Tour de France og var blant favorittene til å gå til topps i årets ritt.

Nylig gjorde kneproblemene at nederlenderen måtte bryte Critérium du Dauphiné.

