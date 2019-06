Fotball-VM: Ikke gult kort til keepere i straffesparkkonkurranse

sport

International Board (IFAB), som forvalter fotballens regelverk, har på oppfordring fra FIFA gitt en midlertidig dispensasjon fra de nye reglene kun i forbindelse med straffesparkkonkurranser.

– Gult kort for keepere som beveger seg for tidlig ble innført for å være avskrekkende, men hva er mer avskrekkende enn VAR? Alle overtramp blir avslørt. Samtidig føler vi at risikoen for to gule kort ville bli for stor i en straffesparkkonkurranse. Derfor vil det i VM bli nytt straffespark dersom keeper redder etter å ha gått for tidlig, men ikke gult kort, sier Collina i en pressemelding fra FIFA.

Dermed avverger man det som kunne blitt en farse, med utvisning av en rekke målvakter i VMs straffesparkkonkurranser.

– Etter VM kan sanksjoner mot keepere ved straffespark bli diskutert igjen i IFABs organer, sier Collina.

Beklager feil

Italieneren sier seg fornøyd med nivået på dommerne i VM og generelt tilfreds med bruken av videodømming (VAR).

– Jeg er glad for at VAR har virket så godt. Dommerne begynte å øve på det først etter mennenes VM i fjor, og de har jobbet intensivt for å være klare. Jeg må medgi at noen feil er gjort. Selv om det er forståelig, er det beklagelig.

Collina sier at alle lagene ble ordentlig informert om de nye reglene som ble innført fra 1. juni og at de hadde lov å benytte dem i oppkjøringskamper fra og med mars. Han er fornøyd med at de fleste endringene er gjennomført problemfritt.

Regelen om at keeper må ha en fot på målstreken når et straffespark skytes, som kontrolleres med VAR og håndheves strengt, har derimot skapt mye debatt.

– Husk at før måtte keeperne ha begge føtter på streken. Det gjorde det vanskelig å redde et straffespark og vanskelig for dommerne å håndheve regelen konsekvent. Vi gjorde det lettere for keeperne ved å kreve bare en fot på linjen, og VAR lar oss håndheve regelen, sier dommersjefen.

En centimeter er nok

Mange har reagert på at keepere straffes for å være marginalt utenfor linjen.

– Antal centimeter spiller ingen rolle. Om ballen er en centimeter over streken, er det mål. Det samme gjelder med offside, det er ikke «stor» eller «liten» offside, enten er det eller så er det ikke.

Når det gjelder utespillere som løper for tidlig inn i feltet, straffes det bare om de blir direkte involvert i spillet ved en retur.

– Alle de involverte er informert om reglene og har hatt nok tid til å venne seg til dem, understreker Pierluigi Collina.

