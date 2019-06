Kyrgios fikk 150.000 kroner i bot

sport

Urokråka ble for alvor kjent i Norge da han ble diskvalifisert og marsjerte av banen i kampen mot Casper Ruud i Roma i mai. 24-åringen hadde hamret en racket i bakken og kastet en stol ut på banen før han forlot området.

For det ble han fratatt 245.000 kroner i premiepenger samt tildelt en bot på cirka 195.000 kroner. Blant andre norske Ruud tok til ordet for at Kyrgios fortjener utestengelse etter en rekke kontroversielle episoder.

Denne uken har australieren oppført seg dårlig på tennisbanen nok en gang. Han er bøtelagt for tre episoder i Queen’s Club Championships i London. To av dem kom i 24-åringens førsterundekamp mot Roberto Carballes Baena. En da han ble slått ut av stortalentet Felix Auger-Aliassime senere på dagen.

I den første kampen mistenkte han blant annet dommeren for kampfiksing og truet med å forlate banen. Det gjorde han ikke, og vant kampen. Mot Auger-Aliassime var han også svært misfornøyd med dømmingen, og slo blant annet en ball ut av hele baneanlegget.

Som straff ble han tildelt totalt 13.766 pund, tilsvarende om lag 150.000 norske kroner.

(©NTB)