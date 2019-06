Overkommelig trekning for Norge i håndball-VM: – Det blir utrolig spennende

sport

Det ble klart da gruppene til VM i Japan ble trukket i Tokyo fredag.

– Jeg har to stikkord - spennende motstandere og tøffe puljer. Det er mange gode lag i både gruppe A og B. Det blir utrolig spennende, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson til NTB.

Norge, tapende VM-finalist i 2017, var annenseedet med Sverige, Ungarn og Danmark. I gruppe A får Norge selskap av Nederland, Serbia, Slovenia, Angola og Cuba. De tre beste går videre til hovedrunden.

– Ja, nei, altså... Det var en fin trekning det. Jeg er fornøyd jeg, sier Camilla Herrem i det NTB presenterer gruppen til den meritterte kantspilleren.

Kan møte Frankrike i hovedrunde

Frankrike var en mulig motstander fra den toppseedede gruppen, men det var Nederland som kom opp av bollen. Likevel kan Norge møte Frankrike i hovedrunden.

– Det blir mange tøffe lag i hovedrunden. Frankrike, Danmark, Tyskland og Sør-Korea. Det blir utrolig spennende og samtidig veldig gøy, fortsetter Hergeirsson, som legger til at det ikke spiller noen rolle for Norge at de ikke har Frankrike i gruppen, sier treneren og fortsetter:

– Skal du realisere drømmen om å gå til toppen i et mesterskap, må du slå alle lagene på veien.

Norge har slått Nederland de siste ti gangene lagene har møttes, blant annet i EM-finalen i 2016 da Norge vant 30-29. Mot de antatt svakere lagene i gruppen har Norge klart seg bra. I det svake VM-et i Serbia røk Norge ut for vertsnasjonen i kvartfinalen etter 25-28-tap. Ellers har Norge hatt god kontroll på Slovenia og Angola. Cuba har de aldri møtt.

VM-gull i 2015

Norge vant gull i VM i Danmark i 2015 etter 31-23 over Nederland i finalen. I Tyskland for to år siden tapte Norge finalen 21-23 for Frankrike. I EM 2018 skuffet Norge stort og ble bare nummer fem.

– Serbia kjenner vi godt til, der er det mange gode håndballspillere. De pleier å være gode i starten av mesterskap. Slovenia har vært veldig på gang, det er en motstander å ha respekt for. Angola er veldig på gang i form av struktur. De har gode håndballspillere og bedre struktur med danske Morten Soubak som trener. Cuba er ukjente. De må vi finne ut mer om, er Hergeirssons vurdering av lagene i gruppen.

Tatt gull i Asia tidligere

VM i Japan spilles fra 30. november til 15. desember.

– Jeg regner med at vi stiller godt forberedt, selv om vi skal spille på et annet kontinent. Vi har erfaring med å spille der tidligere, som i 2008, avslutter Hergeirsson og henviser til året Norge tok OL-gull i Beijing.

De øvrige gruppene ble trukket slik:

Gruppe A: Nederland, Norge, Serbia, Slovenia, Angola, Cuba.

Gruppe B: Frankrike, Danmark, Tyskland, Sør-Korea, Brasil, Australia.

Gruppe C: Romania, Ungarn, Montenegro, Spania, Senegal, Kasakhstan.

Gruppe D: Russland, Sverige, Japan, Kina, Argentina, Kongo.

(©NTB)