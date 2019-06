Tøff offsideavgjørelse senket Sverige mot USA

sport

Tittelforsvareren gikk gjennom gruppespillet med tre strake seirer og 18-0 i målscore. Amerikanerne ønsker å kopiere VM-gullet fra 2015 og fikk en drømmestart mot Sverige. Lindsey Horan brukte kun tre minutter på å pirke inn 1-0 på et hjørnespark.

Etter pause ble vondt til verre for svenskene, som gjorde sju endringer i startelleveren fra forrige kamp. Fra skrå vinkel gikk skuddet til Tobin Heath via foten til Jonna Andersson og i mål.

Målet skapte derimot rom for diskusjon og måtte sjekkes av VAR. Innlegget i forkant var adressert offsideplasserte Carli Lloyd, men Linda Sembrant forlenget ballen i forsøket på å hindre at den nådde Lloyd. Dermed endte den hos Heath.

Anastasia Pustovoitovas dommerteam måtte vurdere om Lloyd forstyrret Sembrant og konkluderte korrekt etter dagens regelverk med at det ikke var tilfellet.

Årsaken var at Llyod verken utfordret, åpenbart forsøkte, hindret eller klart påvirket Sembrants evne til å spille ballen, som i korte trekk er vurderingen etter gjeldende spilleregler. De siste års regelendringer har resultert i at det skal stadig mer til for at en offsideplassert spiller anses for å forstyrre en motspiller.

Vanskelig

2-0-målet, som ble stående som selvmål, ble kampens siste. Dermed vant USA gruppe F og møter Spania i åttedelsfinalen. Sverige skal i aksjon mot Canada.

Sveriges landslagssjef Peter Gerhardsson får i hjemlige medier kritikk for å ha stilt med B-laget og «gitt» gruppeseieren til USA. Canada i åttedelsfinale og sannsynligvis Tyskland i en eventuell kvartfinale regnes ikke som gunstigere enn Spania i åttedelsfinale og sannsynligvis Frankrike i kvartfinale.

– Det er den vanskeligste startellever jeg har tatt ut noen gang. Det var så mye å ta hensyn til. Vi syntes ikke det var avgjørende om vi ble nummer en eller to, og vi snakket med medisinerne, støtteapparatet og spillerne. Mandag er det vinn eller forsvinn, og det var den kampen jeg tenkte mest på, sa Gerhardsson.

USAs superstjerne Alex Morgan måtte ut ved pause med skade, mens Julie Ertz forble på benken av samme grunn. Ifølge landslagssjef Jill Ellis er begge skadene under kontroll.

Dramatisk for Chile

Chile trengte tre mål mot gruppejumbo Thailand for å avansere, men klarte kun 2-0 og er dermed ute av VM.

Francisca Lara hadde en eventyrlig mulighet til å sikre chilensk avansement fra straffemerket like før slutt, men avslutningen gikk i tverrliggeren og ut. Straffebommen gjør at Nigeria er videre som en av de fire beste firerne.

– Jeg er stolt av spillernes innsats. Fotballen er slik at du på et øyeblikk kan gå fra lykkens tinder til fortvilelsens avgrunner, men vi har forsonet oss med det vi presterte i denne turneringen, sa Chiles landslagssjef José Letelier.

Thailand endte med null poeng og 1-20 i målscore på tre kamper.

(©NTB)