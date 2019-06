Glimt hedret avdøde Arild Berg med seier

sport

Før kampen ble det holdt ett minutts stillhet for å minnes Arild Berg. Han gikk bort lørdag, 43 år gammel.

Bodø/Glimt spilte med sørgebånd søndag for å markere bortgangen til den yngste av Berg-brødrene Ørjan, Runar og Arild, alle sønner av legenden Harald «Dutte» Berg.

Arild Berg spilte 110 kamper for Glimt i perioden 1993 til 2000.

Doblet

På banen var det ingen tvil om at det var de gule fra nord som ville mest fra start søndag.

18 minutter var spilt da Bodø/Glimt tok ledelsen. En corner av Amor Layouni endte etter hvert opp hos Fredrik André Bjørkan som fikk pirket ballen over streken fra kort hold.

Ni minutter senere gikk Glimt opp i 2-0, og denne gangen var det Geir André Herrem sin tur. Det var den tidligere Bryne-spillerens fjerde for sesongen. Igjen var det en enkel scoring fra kort hold.

Viking reduserte til 1-2 i det 37. minutt. Kristian Thorstvedt scoret på et flott langskudd med venstrebeinet fra drøyt 20 meters hold. 20-åringen dro av Ulrik Saltnes før han sendte i vei markkryperen til sin sjette scoring for sesongen.

Befestet

Amor Layouni scoret så sitt sjette for sesongen fem minutter etter pause da Bodø/Glimt gikk opp til 3-1. Svensken mottok en glimrende pasning fra Ulrik Saltnes etter at Thorstvedt mistet ballen i skummel posisjon. Layouni stormet mot mål og avsluttet sikkert bak Viking-keeper Iven Austbø.

Innbytter Philip Zinckernagel la på til 4-1 med drøyt 20 minutter igjen å spille, men bare minuttet senere reduserte Viking til 2-4 ved Usman Sani Hassan Sale.

Og mot slutten presset Viking sterkt på hjemmebane. Runar Hove reduserte til 3-4 på overtid, men da var det for sent. Tiden ble for knapp til flere mål.

Bodø/Glimt står med serien 3-1-1 på bortebane så langt i sesongen, og med 23 poeng er laget oppe på 3.-plass på tabellen. Glimt har ikke hatt noe godt tak på Viking i de siste årene, og søndagens seier var den første mot rogalendingene siden 2014. Det hører med at lagene ikke har spilt i samme divisjon i de to foregående sesongene.

Viking er på 7.-plass på tabellen med 17 poeng.

(©NTB)