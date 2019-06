Norge til kvartfinale i fotball-VM etter vilt drama mot Australia

sport

Australia var lenge det beste laget, men Norge avsluttet best og hadde skudd både i stolpe og tverrligger på 1-1. Til sist måtte avgjørelsen falle i straffesparkkonkurranse, og der viste de norske seg som de beste.

- Jeg synes straffene viser hvor god selvtillit denne gjengen har, sa Caroline Graham Hansen til NRK etter kampen.

- Men jeg lider litt med Australia for det er tungt å tape på straffer, sa landslagssjef Martin Sjögren.

- De sliter og sliter, og kjemper og kjemper. Vi kunne ha avgjort det tidligere, men jeg er kjempefornøyd med at vi gikk videre. Det er så satans deilig å kunne bli værende i Frankrike, sa Sjögren videre.

VAR-drama

To timer etter at VAR nektet Sam Kerr å ta straffe skjøt hun Australias første spark over mål. Ingrid Hjelmseth reddet det neste fra Emily Gielnik, og da Caroline Graham Hansen, Guro Reiten, Maren Mjelde og Ingrid Syrstad Engen satte Norges fire første i mål var Norge videre.

Isabell Herlovsen ga Norge ledelsen da hun vakkert framspilt av Karina Sævik scoret alene med keeper etter en halvtime, og hun så ut til å bli matchvinner helt til Australias venstreback Elise Kellond-Knight skrudde et hjørnespark rett i mål i det 83. minutt.

To ganger slapp Norge unna i straffesituasjoner med Maria Thorisdottir. I slutten av første omgang, da Norge ledet 1-0, ble det dømt straffe mot henne for hands etter at hun brystet et innlegg unna, men dommer Riem Hussein omgjorde avgjørelsen etter å ha sett video.

To minutter før full tid, rett etter at Australia hadde utlignet, gikk Thorisdottir i duell med Klepp-spiller Tameka Yallop inne i feltet. Hun spilte ballen, men traff også motspiller, og mange ante det verste da situasjonen ble VAR-sjekket.

Det ble ikke straffe, og på overtid skrudde Caroline Graham Hansen ballen i innsiden av stolpen og så den trille langs linja før den ble klarert.

Dermed ble det ekstraomganger, der begge lag hadde enorme sjanser før Australias midtstopper Alanna Kennedy ble utvist for å rive ned Lisa-Marie Utland. Vilde Bøe Risa sendte et langskudd i tverrliggeren, men nærmere kom ikke Norge å unngå straffer.

Asia-eksperten

Da Australia gjorde 1-1, hadde Isabell Herlovsen nettopp haltet ut med krampe etter å ha løpt seg helt tom i en kamp der hun så ut til å skulle bli matchvinner igjen, som hun var det sist Norge vant en cupkamp i VM. Det var i 2007.

I det 31. minutt, på det som i Australia allerede var hennes 31-årsdag, fortsatte Herlovsen sin vane med å straffe Asias representanter i fotball-VM. Hennes femte VM-mål var det fjerde mot et lag derfra.

Sævik fikk ballen hardt presset helt ute ved sidelinja og slo en bakromspasning som tok det australske forsvaret på senga. Midtstopper Steph Catley greide ikke å stoppe pasningen, og Herlovsen tok ballen med seg inn i feltet. På ekte goalgettervis fyrte hun den mellom keeper og stolpen og feiret med lagvenninnene ute ved hjørneflagget.

For tredje gang tok Norge ledelsen mot Australia i et VM-sluttspill, men heller ikke denne gang greide de norske å holde på den. Etter 1-1 i 2007 og 1-2 i 2011 (da det betydde tidlig hjemreise) utlignet Australia da Norge var sju minutter pluss tilleggstid fra kvartfinale, og da det virket som de norske hadde ridd av stormen.

Sjokkstart

Et australsk lag med Klepp-spiller Tameka Yallop og ti USA-baserte spillere var alt i alt best og holdt på å sjokkåpne. Etter et halvt minutt fikk Sam Kerr en stikker, vendte bort Maren Mjelde og skjøt rett utenfor nærmeste stolpe. Fem minutter senere raidet lynvingen Hayley Raso og skjøt fra god posisjon, men rett på Ingrid Hjelmseth.

Norge slet med å få sitt offensive spill til å stemme, men etter hvert så vi for første gang i VM et lag som forsvarte seg med to kompakte firere, og Australia fikk det vanskeligere med å skape noe. En friskmeldt Graham Hansen løp utrettelig, viste tekniske finesser og kom til en lang rekke avslutninger, men fikk ikke ballen i mål.

På overtid var hun så nær å bli matchvinner som det går an, og hun kom til flere sjanser i ekstraomgangene der Bøe Risa likevel sto for den største med sitt tverrliggertreff.

På dagen fire år etter det bitre tapet for England i åttedelsfinale i Ottawa, da 1-0 ble til 1-2, vippet det Norges vei lørdag, og laget fortsatt med i medaljekampen i VM og i kampen om OL-billett. Torsdag er det kvartfinale i Le Havre mot England eller Kamerun.

I dag var det kjempi

(©NTB)