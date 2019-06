Caro fulgte råd fra Sessy og fyrte løs

sport

FIFA-statistikken viste at hun hadde 11 avslutninger, hvorav fem traff mellom stengene. Det var flere enn hele Australias lag til sammen (4) og flere enn de øvrige norske til sammen (3).

– Therese Sessy Åsland sa til meg «i dag må du skyte, for du har nesten ikke gjort det på sjansene du har hatt tidligere». Jeg har kanskje vært for opptatt av å spille fram andre, men lørdag fikk jeg mange muligheter, sier Graham Hansen til NTB.

– Det var et par jeg kanskje burde ha scoret på, men også et par Australia så vidt fikk blokkert, og så var det noen gode redninger og et stolpetreff. Noen ganger har man en dag hvor det blir stang ut.

Føles bra

Til slutt fikk hun ballen i mål da hun ga Norge ledelsen i straffesparkkonkurransen som ble vunnet 4-1.

– Jeg spilte fram andre til sjanser også, så det var flere som slet litt med å få ballen i mål, men vi tar med oss at vi skapte mange sjanser. Vi kommer bare til å fortsette å male på mot England og håpe at vi får uttelling.

Graham Hansen sier at både ankelen og kroppen har det bra selv om det var 120 tøffe minutter mot Australia.

– Det kjennes bra. Vi får restituere i dag, og så er det bare å ose på i morgen (tirsdag) og inn mot matchen, sier hun.

Skal få merke oss

Hun er en av ti norske spillere som har startet hver kamp i VM. England har rullert på laget, og bare tre har startet hver kamp. Hva kommer det til å bety torsdag?

– Det vet vi ikke. England kommer til å se det som en fordel, men vi kommer ikke til å bruke noe energi på det, sier 24-åringen.

Kampen i Le Havre torsdag kveld kommer til å bli svært avgjørende for det norske laget, som må gå videre for å kunne innfri medaljeambisjonen og trolig også for å komme til OL.

– En VM-medalje er noe av det største man kan oppnå. England skal få merke at vi spiller for den medaljen, sier «Caro».

(©NTB)