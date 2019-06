Magnus Carlsen betaler lisensen for medlemmer i ny sjakklubb – vil sikre stemmer i sponsorsaken

sport

Det vil Carlsen gjøre gjennom å verve 1000 medlemmer til sin nystartede sjakklubb Offerspill SK, skriver NRK. Carlsen vil tilsynelatende betale lisensen, som er 520 kroner for voksne og 260 kroner for juniorer, av egen lomme.

1000 medlemmer vil gi Carlsens klubb 40 stemmer på sjakkongressen i juli, hvilket vil gjøre det mer sannsynlig at kongressen stemmer ja til et samarbeid mellom NSF og Kindred.

– 7. juli skal Kongressen stemme over samarbeidet mellom NSF og Kindred. Offerspill Sjakklubb er for at dette samarbeidet inngås. Nye medlemmer gjøres derfor oppmerksom på at din innmelding kan påvirke utfallet av valget, står det blant annet i innmeldingsskjemaet til klubben.

– Vil kuppe kongressen

Samme sted er det publisert en video der Carlsen forteller om Offerspill Sjakklubbs ambisjoner og at innmelding i klubben er gratis.

Flere sjakkjennere og medlemmer av andre klubber reagerer på Carlsens siste stunt. Om Offerspill får 1000 medlemmer, vil det bli Norges desidert største sjakklubb.

– Det er helt surrealistisk at man lager en fiktiv sjakklubb for å kuppe en kongress. Det står ingenting om planlagte sjakkaktiviteter i den klubben. De skriver rett ut at det er for å ta kongressen. Det er ikke sånn et medlemsdemokrati foregår. Dette er ikke reelle sjakkspillere, sier sjakkekspert og styreleder i Oslo Schakselskap, Atle Grønn, til NRK.

– Man blir litt forskrekket. De vil kuppe kongressen, sier leder Vegard Ramstad i Stjernen sjakklubb, en av Norges største sjakklubber, til VG.

– Ønsker det beste for norsk sjakk

Magnus Carlsen er opptatt med spill i Zagreb og ønsker ikke å uttale seg, sier Carlsens manager Espen Agdestein til NTB.

Agdestein sier dette om Carlsens intensjoner:

– Hans motivasjon er kun til det beste for norsk sjakk og for de yngre som kommer bak ham og ønsker å satse. Han mener at det ikke blir lagt til rette for dette gjennom Norges Sjakkforbund i dag. Magnus har ingen økonomiske interesser av dette, sier Espen Agdestein.

50 millioner

Det har vært mye oppstyr og tilløp til bråk etter at sponsortilbudet fra Kindred ble kjent. Avtalen går angivelig ut på at sjakkforbundet skal motta 50 millioner kroner for å drive lobbyvirksomhet på politisk nivå i Norge. Sjakkforbundet binder seg da til å jobbe for at Norsk Tippings monopol på pengespill skal avvikles, og at andre bettingaktører skal få lisens til å drive med betting i Norge.

– Dersom vi voksne, veletablerte som ikke har noen økonomisk interesse av denne avtalen, skulle stemme den ned, vil jeg se på det som et svik mot denne og neste generasjonen av unge, og et klart signal om at vi er et forbund uten ambisjoner, skrev Carlsen i et Facebook-innlegg i helgen.

Norges Sjakkforbund har snaut 4000 medlemmer.

