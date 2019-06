Nevilles England er en farlig motstander

sport

Torsdag er det Nevilles engelske lag som står mellom Norge og VM-semifinalen, og han har både stått opp for spillerne sine og gjort litt ekstra for å få dem til å trives. Det kan få betydning i kvartfinalen.

– Jeg tror ikke jeg tør å begi meg inn på det, sier Norges kampobservatør Even Pellerud på NTBs spørsmål om hva Neville har gjort med Englands lag,

– Det kan hende han har strammet inn litt offensivt, kanskje også defensivt. Det er ikke store forskjeller, men han har en voldsom bakgrunn i fotballen og kan fotballens ABC. At en med hans navn kommer inn der har sikkert vært bra mentalt.

Den tidligere Manchester United- og Everton-spilleren Neville har opplevd det meste på fotballbanen. Han har kjempet for at kvinnelandslaget skal få bedre ressurser, selv om det fortsatt er mye å gå på.

Feminin side

Flere av spillerne tvitret bilder av sin innsjekk på rutefly på vei til VM etter å ha sett bilder av Englands U21-lag for menn på et privatfly på vei til EM i Italia, der laget ble direkte utslått med ett poeng på tre kamper.

Samtidig får Neville i britiske medier ros for å vise sin «feminine» side i omgangen med spillerne. 42-åringen som i parentes bemerket har en tvillingsøster har gitt hver av dem et halsbånd med «France 19» i gave og hadde også en overraskelse til spillerne da de kom til Nice foran sin siste gruppekamp.

På rommene var bilder av spillerens familie.

– Jeg fikk et bilde av partneren min, mor, far og søsteren min foran England-bussen mens de pekte på flagget, sier Chelsea-spiller Millie Bright til The Mirror.

Rett før laget reiste til Frankrike dukket reklameplakater med bilder av hver enkelt spiller opp i byene der de spiller sin klubbfotball, med rosende ord fra personer som hadde hjulpet dem på karrierestigen.

– Det var stort, sier midtstopper Abbie McManus til The Mirror.

Likheter

Martin Sjögren og hans observatører sier at England ligner mye på Australia, som Norge slo ut i åttedelsfinalen. Det gjelder også forrige trenerskifte.

Alen Stajcic fikk i januar sparken som Australias trener etter beskyldninger om å ha ledet et lag med en «giftig» kultur. I september 2017 ble Mark Sampson sparket som Englands trener etter beskyldninger om «upassende og uakseptabel» oppførsel i en tidligere jobb, og anklager om rasisme og seksuell trakassering i landslagsjobben.

Sampson ledet England til 2-1-seier over Norge i VMs åttedelsfinale for fire år siden, og deretter til VM-bronse. Sportslig var det ingen grunn til å sparke ham.

Phil Neville oppfylte få eller ingen av fotballforbundets kravspesifikasjoner ved ansettelsen som Sampsons etterfølger, men har likevel vist seg å være et vellykket valg. Han har fått spillerne på sin side og nyter stor autoritet.

Torsdag får vi se hvor langt det rekker mot Martin Sjögrens norske kollektiv.

