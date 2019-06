Ny cupbombe: Aalesund slo ut Rosenborg på straffer

sport

Etter å ha funnet tilbake til bedre form den siste tiden, har de siste dagene vært en enorm nedtur for Rosenborg. Bare tre dager etter 0-1-tapet for Tromsø i serien, er håpet om cupgull ute for trønderne etter å ha tapt på hjemmebane mot Aalesund.

Oppgjøret ble avgjort på straffesparkkonkurranse. Gjestene satte alle sine skudd fra elleve meter. Alexander Søderlund ble syndebukken for Rosenborg med en svak straffe.

Dermed har ikke RBK sjansen til å forsvare fjorårets tittel. NM kan ha vært klubbens eneste sjanse til å vinne noe denne sesongen.

De ble det fjerde eliteserielaget som måtte takke for seg i cupen onsdag. Også Brann, Stabæk og Kristiansund er ute.

Igjen i kvartfinalen er nå fem lag fra Eliteserien, i tillegg til Aalesund, KFUM Oslo og Fram Larvik fra lavere divisjoner.

To røde før pause

Pål André Helland var tilbake i startoppstillingen. Kantspilleren har ikke fått tillit av trener Erik Horneland siden 16. mai, da RBK tapte 0-2 hjemme mot Haugesund.

«Comebacket» ble overhodet ikke som Helland hadde ønsket. Etter 33 minutter ble Rosenborg-profilen utvist etter en ufin takling på en AaFK-spiller.

Fram til det hadde hjemmelaget vært førende, men uten å skapte de helt store sjansene. Nesten direkte etter utvisningen skulle vondt bli til verre for RBK.

Niklas Castro sørget for 1-0 til Aalesund med en velplassert avslutning.

På overtid av den første omgangen sørget gjestenes David Kristian Olafsson for at AaFK hadde et tøffere utgangspunkt før den andre omgangen. Han ble utvist for to gule kort. Dermed var det ti mot ti på Lerkendal etter pause.

Reginiussen-scoring

Horneland kastet innpå kreative Gjermund Åsen i pausen. Tolv minutter ut i omgangen han nær å utligne, men skuddet fra god posisjon gikk i nettveggen.

RBK jaktet mål, og utover i omgangen fikk også Samuel Adegbenro sjansen. Kantspilleren var nest sist på ballen da hjemmelaget utlignet åtte minutter før full tid. Adegbenro headet, men keeper reddet. På returen var Tore Reginiussen som banket inn utligningen.

To minutter før slutt fikk gjestene en god sjanse til å sikre kvartfinalespill. Innbytter Jernade Meade fikk skyte upresset fra god posisjon, men avslutningen gikk over. Samme man fikk muligheten igjen flere minutter på overtid, men skuddet ble stoppet på heroisk vis av Reginiussen.

RBK-sjanser

Stopperkjempen måtte av banen før ekstraomgangene med en skade. Fra siden kunne han se lagkameratene presse på for en plass i kvartfinalen. Sju minutter ut i første ekstraomgang fikk kaptein Mike Jensen en flott sjanse, men danskens skudd ble reddet.

Også Åsen forsøkte seg fra distanse, men uten å få ballen i mål.

Like før pause var Adegbenro uhyre nær. Skuddet fra cirka ti meter gikk via en AaFK-spiller og like utenfor. Også Alexander Søderlund fikk sjansen, men hans heading gikk like utenfor.

Spissen fikk nok en stor sjanse bare minutter ut i den andre ekstraomgangen, men avslutningen fra kloss hold ble flott reddet av Andreas Lie. Søderlund fikk nok en mulighet til å bli helt noen minutter senere, men også da vartet Lie opp med en god redning.

Dermed ble det straffesparkkonkurranse. Der vant Aalesund 5-4. Alexander Søderlund ble syndebukk. Hans svake straffe ble holdt av keeper Lie.

