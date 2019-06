Sociedad-presidenten har ikke gitt opp Ødegaard

sport

I et intervju med den spanske storavisen Marca uttaler Aperribay seg for første gang om klubbens åpenbare interesse for Ødegaard.

20-åringen var sist uke på besøk hos klubben fra San Sebastian, men Real Madrid har i etterkant avvist at hvittrøyene ønsker å selge sin norske juvel.

– Vi har vært i samtaler med ham (Ødegaard) i to-tre måneder. Vi mener han har mye talent og kan styrke Real Sociedad-troppen, så vi håper han kommer hit. Så får vi se om han ønsker det, og om Real Madrid vil la ham gå, sier Aperribay.

Sist sesong var Ødegaard utlånt til Vitesse i Nederland. Det er ikke klart om Real Madrid ønsker å leie ham ut for nok et år, men det virker sannsynlig. Real Sociedad har så langt ikke snakket med storklubben om midtbanespilleren, forteller Aperribay.

Den siste tiden har Martin Ødegaard også vært sterkt koblet til tyske Leverkusen. Bundesliga-klubben har fått beskjed fra Real Madrid om at de ikke ønsker å selge nordmannen, men tyskerne håper å hente ham på en låneavtale.

– Det synes klart at Real Madrid ikke vil selge spilleren. Utlån kan være fornuftig med hensyn til å være fleksibel i overgangsmarkedet, sier Leverkusens sportsdirektør Simon Rolfes til Bild.

