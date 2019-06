Norge trekker søknaden om sjakk-VM i 2020

sport

Det bekrefter Norway Chess i en pressemelding. De var tiltenkt rollen som arrangør av et mesterskap i Stavanger, som i mars ble valgt foran Oslo, Bærum og Kragerø som søknadsbyer.

– Med de ytringene som nå er kommet fra Carlsen ser vi ikke lenger muligheten/vitsen til å fortsette prosessen med å få VM i sjakk til Norge i 2020. Det blir umulig for oss som arrangør å jobbe for å få det til, når det er så mye usikkerhet rundt om Verdensmesteren i det hele tatt kommer til å spille i Norge, skriver de i pressemeldingen.

Torsdag gikk Magnus Carlsens pappa Henrik Carlsen hardt ut mot valget. Han mente planene burde bli lagt på is.

– Vi ber om at norsk sjakk og Stavanger legger til siden kampen om et VM på hjemmebane i denne omgang, skrev han på vegne av seg selv, sønnen Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein.

Han mente et VM i Norge ville føre til et for stort press på Magnus Carlsen. Sjakkverdensmesteren har også selv vært kritisk til valget av Stavanger.

Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø er svært skuffet over utfallet.

– Regionen har stått samlet bak dette initiativet og jobbet iherdig for å få et sjakk-VM realisert i Stavanger, sier hun.

