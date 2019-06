Salah-mål da Egypt gikk videre i Afrikamesterskapet

sport

27-åringen mottok ballen på hjørnet av 16-meteren, dro seg inn i banen og banket kontant ballen i nettet. Da var det spilt 43 minutter.

18 minutter tidligere hadde Aston Villa-spiller Ahmed Elmohamady sendt vertene i ledelsen.

Med 2-0-seieren over Kongo sent onsdag kveld står Egypt med full pott på to kamper i turneringen. Dermed er de videre til åttedelsfinalen i Afrikamesterskapet.

Søndag spiller vertsnasjonen den tredje og siste gruppespillkampen. Da møter Salah & Co. Uganda til gruppefinale. Søndagens motstander står med fire poeng så langt og kan med seier snike seg forbi Egypt og bli gruppevinnere.

