Norges mareritt slo til igjen, Gullballen neste?

Bronze var involvert i alle målene og scoret det siste da England vant 3-0 i VM-kvartfinalen, mens Houghton dukket opp i siste øyeblikk hver gang det virket uunngåelig at Norge skulle komme i målprotokollen i Le Havre.

– Dette er et av mine stolteste øyeblikk i fotballen, sa Englands landslagssjef Phil Neville, som har noen store øyeblikk å se tilbake på fra tiden som spiller i Manchester United og Everton.

Neville hadde mye pent å si om Bronze etter kampen i Le Havre.

Ikke på hennes nivå

– Det dere har sett i kveld er at Lucy Bronze er den beste spilleren i verden, og det er noe jeg har sagt lenge. Jeg spilte sideback, men aldri på hennes nivå, sa han

– Selv om hun er sideback så er det hun som fortjener å vinne Ballon d'Or (Gullballen) neste gang de deler den ut.

Bronze var involvert i begge Englands mål i første omgang, da britene herjet med venstresiden i det norske forsvaret, før hun knallet en innøvd frisparkserve i mål til 3-0.

– Vi øvde på det trekket tidligere i dag, og det var meningen at Keira Walsh skulle skyte, men Lucy sa «jeg bør skyte, for jeg kommer til å score», og sånn ble det, sa Neville.

Han avviste at han drev med psykologisk spill da han dagen før kamp sa at både Houghton og hennes makker Millie Bright var usikre på grunn av henholdsvis skade og sykdom.

Reelt usikker

– Ikke i det hele tatt. Jeg hadde tiltro til at Steph skulle bli klar, men med Millie var det helt usikkert til i ettermiddag. Hun mister fire dagers trening, sa han.

Da Norge for fire år siden var det klart beste laget i VMs åttedelsfinale, vendte England 0-1 til seier 2-1 ved hjelp av scoringer av Houghton og Bronze. Torsdag viste begge hvor langt de har kommet siden da.

Houghton dukket opp på streken eller i målgården hver gang Norge så ut til å skulle få uttelling, mens Bronze herjet på kanten og igjen fikk drømmetreff på det minst gunstige tidspunkt for Norge.

– Helt siden jeg signerte for Lyon for to år siden har jeg drømt om å spille der i VM-semifinalen, og nå blir det virkelig. Det er en stadion der jeg elsker å spille og en by jeg elsker, sa Bronze.

