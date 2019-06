Raufoss senket rivalen HamKam på overtid

sport

Raufoss tok føringen borte mot rivalen HamKam, men et selvmål sørget for 1-1, som så ut til å bli sluttresultatet i lørdagens 1. divisjonsoppgjør i Hamar. Etter 93 minutter dunket Maigaard inn seiersmålet og sikret årets åttende Raufoss-seier.

De gulkledde hadde tatt turen over Mjøsa som favoritter, men det var HamKam som åpnet best foran drøyt 2000 tilskuere på Briskeby. Hjemmelaget hadde flere sjanser, og Emil Sildnes hamret ballen i undersiden av tverrliggeren etter en drøy halvtime.

Minutter senere smalt det fra gjestene i gult. Parfait Bizoza fikk til slutt en klarering i beina, og fra 25 meter dunket han perfekt til med høyreslegga. Ballen føk i stolpen og inn bak HamKam-keeper Lukasz Jarosinski.

I annen omgang svingte det fram og tilbake, og etter ti minutter fosset HamKam framover. Raufoss-forsvarer Edvard Race brøt et HamKam-veggspill, men på uheldig vis tråkket han ballen i eget nett.

Begge lag skapte flere halvsjanser utover omgangen, men det så ut til å ende 1-1 og poengdeling for de to rivalene. Over tre minutter på overtid ladet Maigaard kanonen og sikret tre poeng for Raufoss.

De gule klatret med det til 3.-plass på tabellen, mens HamKam befinner seg på 12.-plass. Raufoss rykket opp til 1. divisjon før sesongen.

