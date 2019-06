Straffemål reddet serieleder Molde i toppkampen mot Brann

sport

Serieleder Molde dominerte i første omgang, men maktet ikke å få ballen i mål bak en knallgod Håkon Opdal i Brann-buret. Etter hvilen bommet Moldes Fredrik Aursnes på straffe, før Ruben Yttergård Jenssen scoret for Brann med halvtimen igjen.

Seks minutter før slutt berget Leke James ett poeng for de blåkledde med sin straffescoring. Veton Berisha kunne ha stjålet med alle poengene hjem til Bergen, men bommet etter å ha rundet Molde-keeperen.

Dermed har Brann fortsatt ikke vunnet i Molde siden 2006. De avsluttet dog den seks kamper lange tapsrekken i rosenes by.

– Det er en vanskelig kamp og de har mange sjanser. De kjører oss, men vi får en enorm på slutten der til å stjele med oss alle tre, men det hadde kanskje ikke vært fortjent. Alt i alt skal vi være fornøyd med ett poeng, sa Brann-keeper Opdal til Eurosport etter kampen.

– Det er en kamp vi er stolte av, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Det var samtidig første hjemmekamp for sesongen at Molde ikke vant. Erling Moes menn topper tabellen tre poeng foran Bodø/Glimt, men nordlendingene har to kamper til gode. Brann er nummer fire.

– Første omgang er strålende. Vi produserer sjanser og de ligger strødd i feltet for å blokkere. Andre omgang er også bra fram til de får scoringen sin, men det jeg liker er at vi ikke gir oss og får den til slutt. Det var en av dagene der Opdal må få klapp på skulderen, sa Molde-trener Erling Moe.

Yttergård Jenssen scoret

Hjemmelaget Molde tok initiativet fra start, og Branns Vito Wormgoor var nære på å score selvmål på en corner, men hans hodestøt gikk i tverrliggeren. Hjemmelaget presset på, og minutter senere dunket Eirik Hestad ballen inn foran mål fra høyresiden. Han traff Etzaz Hussain, som fyrte av mot Brann-målet. Keeper Opdal var parat og fikk avverget scoring.

Også Leke James viste fram skuddfoten, men igjen var Opdal i veien. Halvannet minutt før hvilen ble Hestad spilt gjennom på høyresiden. Han slo perfekt til Ohi Omoijuanfo på bakerste stolpe, men fra fire meter bommet 25-åringen fullstendig og sleivet kula rett opp i været og i hendene på Opdal.

Etter å ha dominert første omgang fortsatte Molde å kjøre på etter hvilen. Tolv minutter ut i annen omgang fikk de blåkledde straffe da Ohi ble felt av innbytter Gilli Rólantsson. Fredrik Aursnes skrittet opp, men hamret ballen i tverrliggeren.

Så kom kalddusjen for Molde-spillerne minutter senere. Etter et langt innkast fikk Ruben Yttergård Jenssen ballen på elleve meter. Med høyrefoten satte han inn sitt første mål i Brann-trøya etter pasning fra Veton Berisha.

James i storform

Molde jaktet scoring, men Brann-spillerne sto godt unna. Ti minutter før full tid vartet kampens gigant Håkon Opdal opp med nok en glitrende redning etter en heading fra innbytter Fredrik Sjølstad.

Tre minutter senere skaffet Ohi nok en straffe til Molde, og denne gang satt den. Leke James dunket inn sitt femte mål for sesongen. Det var også 26-åringens fjerde mål på to kamper.

Så fikk Branns Kristoffer Løkberg en ellevill sjanse, men avslutningen gikk like utenfor. Molde presset på, men det var Brann som fikk den aller største sjansen. Berisha stormet framover, passerte Alex Craninx i Molde-buret, men satte ballen utenfor fra skrå vinkel.

Brann-spilleren fikk riktignok en berøring av Molde-keeperen og kom litt ut av balanse før avslutningen.

Dermed endte det uavgjort i Molde.

(©NTB)