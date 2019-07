Caster Semenya suveren, men VM-deltakelse fortsatt i det blå

sport

Med seieren i Diamond League-stevnet i California løp sørafrikaneren den raskeste 800-meteren i USA noen gang. Med tiden 1.55,69 var hun nesten tre sekunder før Ajee Wilson fra USA.

Semenya ble av idrettens voldgiftsrett (CAS) tidligere i år pålagt å ta testosteronreduserende medisin for å få lov til å løpe distanser fra 400 meter til en engelsk mil. CAS ga da medhold i kravet fra Det internasjonale friidrettsforbundet.

Men Semenya har anket beslutningen inn for det sveitsiske rettssystemet, der anken ennå er til behandling. I mellomtiden får hun lov til å løpe også favorittdistansen 800 meter, der hun er regjerende OL- og VM-vinner.

Det er ventet at avgjørelsen knyttet til kravet om medisinering vil falle i løpet av de neste ukene. Søndag gjorde Semenya det klart at hun kun deltar i VM i Qatar i slutten av september dersom hun får medhold og dermed for lov til å løpe 800 meter.

– Mitt må l er å forsvare VM-tittelen. Hvis jeg ikke for lov, så får jeg ikke lov. Det blir ingen 1500 meter, ikke noe annet (enn 800 meter). I så fall tar jeg et år fri og kommer tilbake neste år, sa Semenya søndag.

(©NTB)