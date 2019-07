Forsvarsveteranen Godin til Inter

sport

33-åringen, som har spilt for den spanske fotballstorheten Atlético Madrid de siste ni sesongene, har signert en treårskontrakt.

Det bekrefter Inter på Twitter mandag.

Godin bekreftet allerede tidlig i mai at hans fotballframtid lå andre steder enn i Madrid. Nå er det altså klart at han skal spille under Inters nye trener Antonio Conte fram til 2022.

I Atletico Madrid har forsvarsbautaen vunnet både La Liga, den spanske cupen og europaligaen. I mesterligaen ble det to finaletap.

Godin står også bokført med 131 kamper for Uruguays landslag.

