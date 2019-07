Mats Zuccarello til Minnesota Wild for mer enn en kvart milliard

sport

Femårskontrakten skal være verdt seks millioner dollar i året, totalt 30 millioner dollar. Det tilsvarer 255 millioner norske kroner etter dagens dollarkurs.

Det var natt til mandag at de første meldingene kom om at Minnesota Wild ble den neste NHL-klubben til 31-åringen fra Oslo. Det ble blant annet meldt av den troverdige nettsiden The Athletic.

Zuccarello ble en såkalt «free agent» mandag og kunne signere for hvilken som helst NHL-klubb som ville ha ham.

Zucarrelo fyller 32 år 9. september, og den nye kontrakten binder ham til Minnesota Wild fram til sesongen 2023/2024.

Toppklasse

- Mats er en svært konkurransedyktig spiller full ev energi. Han bringer høy kvalitet inn i laget, og vi er veldig glad for å få ham inn i vårt lag, sa Minnesota Wilds generalmanager Paul Fenton.

Mats Zuccarello spilte ni sesonger i New York Rangers før han skiftet til Dallas Stars mot tampen av forrige sesongen.

Zuccarello hadde tilbud om å fortsette i Dallas-klubben, men valgte seg heller Minnesota Wild lenger nord i USA ettersom han ikke ønsket en fireårskontrakt.

God statistikk

Minnesota Wild ble grunnlagt i 2000 og spiller sine hjemmekamper i Xcel Enery Arena. Tilskuerkapasiteten er 20.554. Klubben tok seg ikke til sluttspillet forrige sesong. Likevel snittet de på 18.907 tilskuere. 20 av NHLs 31 lag var bedre enn Minnesota Wild sist sesong. De slet ofte med å score mål og var heller ikke alltid et patent hjemmelag.

Mats Zuccarello samlet totalt 40 poeng på 48 kamper for New York Rangers og Dallas Stars sist sesong. Totalt i NHL er det blitt 355 poeng, fordelt på 114 scoringer og 141 assists.

(©NTB)