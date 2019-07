Ruud faller på tennisrankingen

sport

Nordmannen spilte ingen turneringer i forrige uke, men forbereder seg i stedet til den kommende Wimbledon-turneringen i London.

Der spiller han hovedrunden for aller første gang.

Allerede i 1. runde møter Ruud den meritterte amerikaneren John Isner. Det blir en meget vrien oppgave. Kampen spilles tirsdag.

34 år gamle Isner var i semifinalen i Wimbledon i fjor og er helt oppe på 12.-plass på verdensrankingen. Med sine 208 centimeter på strømpelesten har han en fryktet serve.

– Han er en høy spiller og har en ekstrem serve. Han er vel den som server best på hele ATP-touren. Så jeg får virkelig bryne meg på returene, sier Ruud til NTB.

Isner har samtidig ikke spilt en eneste kamp siden i mars på grunn av en skade i foten. Det kan være en fordel for Ruud.

– Man kan håpe at han er litt matchrusten, og at han kanskje gjør fler feil på servene enn normalt. Men jeg er klar for kamp, sier 20-åringen.

I toppen av verdensrankingen er det ingen store endringer denne uken. Serbiske Novak Djokovic topper fortsatt foran spanske Rafael Nadal.

