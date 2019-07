Solskjær øker budet på stjernestopper

sport

Det betyr at manager Ole Gunnar Solskjær skal være beredt til å betale rundt 750 millioner norske kroner for den engelske landslagsspilleren.

Manchester City skal også være interessert i Harry Maguire, og Leicester skal ha ført parallelle samtaler med klubbene i flere uker allerede. Ifølge Sky Sports er det likevel ikke ventet at en overgang vil gå i orden med det første.

Maguire selv skal være fornøyd med tilværelsen i Leicester, og det blir sagt at han ikke vil tvinge fram en overgang. Han skal være åpen for å bytte klubb om det er interesse fra en av de seks beste klubbene i England. For tiden er i hvert fall Manchester City med på den listen, og kanskje også så vidt Manchester United.

Leicester skal på sin side bare være interessert i å akseptere et bud som overgår prislappen på 75 millioner pund, som var det Liverpool i sin tid måtte betale for Virgil van Dijk.

