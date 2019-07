Carlsen alene i ledelsen i Kroatia etter ny seier

sport

Nordmannen har fem poeng av sju mulige etter seieren. Det gjør at han er et halvt poeng foran Wesley So på annenplass. Amerikaneren spilte remis mot Sergej Karjakin.

Videre på listen følger kinesiske Ding Liren, Nepomnjasjtsjij, Levon Aronian og Fabiano Caruana, alle med fire poeng.

Carlsen og russiske Nepomnjasjtsjij ledet turneringen sammen med So før onsdagens partier. Det gjenstår fire runder av turneringen.

Første seier

Ifølge chess24 er dette første gang Carlsen slår Nepomnijasjtsji i langsjakk. Russeren var før onsdagens parti den eneste i verdenseliten nordmannen aldri hadde slått.

Torsdag venter en ny tøff oppgave for lederen i Kroatia. Da møter Carlsen tredjeplasserte Liren. Nordmannen har svarte brikker.

– Det ser bra ut for øyeblikket. Jeg har en veldig tøff kamp i morgen mot Ding med svart. Hvis jeg kommer meg gjennom der ser det veldig bra ut, sier Carlsen i et intervju med arrangøren.

To strake

Magnus Carlsen åpnet storturneringen med seier over nederlandske Anish Giri med svarte brikker. Deretter ble det remis i tur og orden mot Vishy Anand, Caruana, Shakhrijar Mamedjarov og Karjakin.

Tirsdag slo verdensmesteren tilbake med seier over Hikaru Nakamura fra USA.

Med seier onsdag forlenget Carlsen sin rekke uten tap i langsjakk til 75 strake partier.

