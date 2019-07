Manchester City blar opp kjempesum for spanjol

sport

Den spanske storklubben bekrefter selv onsdag at spillerens utkjøpsklausul er utløst og at City blir neste stoppested. BBC skriver at denne skal ligge på 62,6 millioner pund, tilsvarende cirka 676 millioner kroner.

Midtbanespiller Hernández kom til Atletico fra Villarreal før fjorårssesongen og gjorde sakene sine bra i hovedstadsklubben. Han har seks kamper for det spanske landslaget og var innbytter da Spania slo Norge 2–1 i VM-kvalifiseringskampen i mars.

BBC skriver at spanjolen vil bli Citys dyreste kjøp i historien dersom overgangen går i boks. Den forrige rekorden satte de da Riyad Mahrez ble hentet fra Leicester.

Manchester City har foreløpig ikke bekreftet overgangen.

