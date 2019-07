Ruuds doublekamp flyttet – makkeren skadd

sport

Den norske tennisprofilens kamp er foreløpig flyttet til torsdag, får NTB opplyst av pappa og trener Christian Ruud.

Årsaken er at Ruuds makker Lloyd Harris fra Sør-Afrika skal gjennom en medisinsk undersøkelse onsdag.

– Caspers doublepartner sliter med en skade i leggen, opplyser Christian Ruud overfor NTB.

Exit

22 år gamle Harris pådro seg skaden i 1.-rundekampen mot Roger Federer tirsdag og måtte ha behandling underveis. Oppgjøret endte med at sørafrikaneren røk ut til tross for at han overrasket Federer ved å vinne det første settet 6-3.

Exit ble det også for Casper Ruud i møtet med den amerikanske servekanonen John Isner. Nordmannen ble flere nummer for små og røk til slutt i tre strake sett.

Etterpå ga 20-åringen uttrykk for at han gledet seg til å spille double, men det behøver det altså ikke bli noe av.

Ruud og Harris skal etter planen møte mexicanske Miguel Angel Reyes-Varela og Marcelo Arevalo fra El Salvador i første runde.

Vil overgå pappa

Den norske tennisprofilen deltar i hovedturneringen i Wimbledon for første gang. Han legger ikke skjul på at det har gitt blod på tann.

– Det er ekstremt spesielt å være her, og man blir enda mer motivert for å klare det samme neste år. Nå har jeg i hvert fall fått spille én kamp her, så får vi se hva som skjer neste år, sier Casper Ruud.

20-åringen er tydelig på at han ikke tar det for gitt at han kvalifiserer seg til Grand Slam-turneringen i London i 2020, men målet er klart:

– Jeg må jo prøve å klare å vinne en kamp her i løpet av karrieren min, i motsetning til far. Han klarte jo ikke det, så det hadde vært gøy å ta den skalpen, sier Ruud og smiler.

