Gullfavorittene Mol og Sørum lekte seg videre i VM

Mol og Christian Sørum sikret seg billett til åttedelsfinalen med seier i to strake sett 21-13, 21-13 i Hamburg.

Etter kampen spøkte stadionintervjueren med at nettet nå vil bli betraktelig hevet for å gjøre VM-kampene litt mer utfordrende for den suverene norske duoen.

– Vår så snill å ikke gjøre det, lo Anders Mol til svar.

I åttedelsfinalen venter nå den latviske duoen Plavins og Tocs.

– Det kommer til å bli en spennende kamp. De er gode venner av oss, og er fantastiske spillere. Vi møtte dem her i fjor også. Jeg håper vi får en bra kamp, sa Mol om den kommende duellen.

– De er erfarne, og det skal bli en meget interessant kamp, sa Christian Sørum.

Enkelt

Den norske duoen var storfavoritter foran torsdagens duell, men hjemmehåpene Harms og Bergmann hadde VM-publikummet i ryggen og alt å vinne.

Den norske duoen brukte litt tid på å komme i gang, men etter å ha tatt ledelsen 10–7 var grepet festet på åpningssettet. Etter at blokkspesialisten Mol stoppet Harms ved nettet og sørget for norsk 14-10-ledelse, så VM-favorittene seg aldri tilbake.

Settet ble til slutt vunnet 21-13 på suverent vis, og tyske Harms og Bergmann så bare mer og mer frustrert ut. Nordmennene servet konsekvent på Arms, og Bergmann hadde store problemer med å finne veien forbi Mols blokk.

Avgjorde

I sett nummer to åpnet de norske gutta godt, men tyskerne nektet å gi luke på resultattavla. Etter 18 spilte baller sto det 9–9.

Mol og Sørum gjorde samtidig få feil, og tyskerne var dermed aldri i nærheten av å få et overtak. I stedet fikk de norske gutta to poengs ledelse på stillingen 13-11, og deretter var Harms og Bergmann aldri à jour.

Settet endte til slutt 21-13 i norsk favør.

Dermed er det norske gulltoget i Hamburg fortsatt på skinnene.

Gullfavoritter

Mol og Sørum har innledet VM med tre strake seirer. Cubanske Sergio Gonzalez og Luis Reyes ble slått i åpningskampen før tyske Jonathan Erdmann og Sven Winter led samme skjebne i kamp nummer to. Mandag ble de norske gutta et nummer for gode for den brasilianske duoen Pedro Solberg og Vitor Felipe.

Mol og Sørum har radet opp seirer i store turneringer det siste året og er gullfavoritter i VM. De seiler også opp som Norges kanskje best gullkort under OL i Tokyo neste sommer.

De norske gutta har også gode minner fra Hamburg fra tidligere. For ett år siden gikk duoen til topps i verdensseriefinalen i den tyske storbyen. Nå kan det altså bli VM-seier.

