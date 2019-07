Lampard ny Chelsea-manager: – Jeg skjønner hva som forventes av meg

sport

Etter en tid med spekulasjoner ble det torsdag bekreftet at Lampard vender tilbake til klubben han tjente i 13 år og som skaffet ham legendestatus.

Lampard erstatter Maurizio Sarri, som nylig ble hentet til Juventus etter én sesong i London. Torsdag ble det også klart at Sarris assistent og Chelsea-legenden Gianfranco Zola forlater klubben.

Elsker klubben

På sin første pressekonferanse som nyutnevnt manager sa Lampard at det ikke var noen lett avgjørelse å reise fra Derby, som han har trent i ett år, og dra tilbake til London og Chelsea. Men selvsagt kunne han ikke si nei til gamleklubben.

– Alle vet hva jeg føler. Jeg elsker denne klubben, sa Lampard, som er høyst forberedt på at hans korte managerkarriere kan bli brukt mot ham dersom resultatene skulle utebli.

– Jeg er forberedt på det. Det jeg vil bli målt på er min arbeidsmoral og hva jeg satser for å oppnå suksess. Men jeg er ikke naiv, selvsagt vil fansen ha suksess. Jeg ser ikke noe negativt ved det, og jeg frykter ikke nedsiden. En av mine fordeler er at jeg kjenner klubben og jeg forstår hva som forventes av meg, sa 41-åringen.

Realist

Han har så langt ikke ringt noen av de tidligere Chelsea-trenerne han selv spilte under.

– Og jeg har ingen planer om det heller, sa han.

Om jobben som venter et Chelsea som tok tredjeplassen i Premier League forrige sesong, sa Lampard:

– Jeg er realist. Det er stor konkurranse i toppen av ligaen. Vi har mistet Eden Hazard, en av verdens beste spillere. Men vi er ikke alvorlig redusert, og vi har fortsatt en sterk stall, sa Lampard.

Han har likevel en stor utfordring ved at han ikke kan forsterke med nye spillere før neste sommer som en følge av overgangsforbudet klubben ble ilagt for brudd på reglene for signering av spillere under 18 år.

– Vi vet om overgangsforbudet og at Manchester City og Liverpool dro ifra forrige sesong. Men mitt instinkt er å starte sesongen med ønske om å vinne, sa den nye Chelsea-manageren.

Treårskontrakt

Chelsea-direktør Marina Granovskaia er fornøyd med managersigneringen.

– Det er med stor glede vi ønsker Frank velkommen tilbake som manager. Han besitter fantastisk kunnskap og forståelse for denne klubben, og forrige sesong viste han at han er en av de mest talentfulle managerne i denne idretten, sier hun.

Chelsea-legenden har vært Derby-manager siden forrige sommer og ledet hvittrøyene til opprykksfinale om Premier League-spill. Der ble det 1-2-tap mot Aston Villa.

Lampard har signert en treårskontrakt med gamleklubben. Den strekker seg med andre ord fram til sommeren 2022.

Jody Morris, en annen tidligere Chelsea-profil, blir med i trenerapparatet.

13 trofeer

Signeringen har vært ventet etter at Derby ga 41-åringen tillatelse til å forhandle om Chelsea-jobben i slutten av juni.

Lampard spilte over 600 kamper for Chelsea i årene 2001 til 2014. Briten er klubbens mestscorende spiller med 211 scoringer. Han vant 13 trofeer med blåtrøyene og fikk 106 kamper for England.

Etter Chelsea-oppholdet spilte han én sesong i Manchester City og to i New York City før han la opp i 2016. Han startet karrieren i West Ham og var innom Swansea på lån på midten av 90-tallet.

(©NTB)