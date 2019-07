Norsk trener ansatt i Chelsea

sport

London-klubben bekrefter selv ansettelsen av nordmannen torsdag. Tokvam kommer fra en trenerrolle i Brann. og skal jobbe tett med hovedtrener Emma Hayes.

– Da muligheten å få jobbe for en av verdens største fotballklubber dukket opp, var det et tilbud jeg ikke kunne takke nei til. Manager Emma Hayes har satt sammen et veldig godt lag spekket av landslagsspillere. Jeg ser veldig fram til å starte i rollen som en av assistenttrenerne til Emma og bidra til at Chelsea når de høye målene de har satt seg, sier han til Branns nettsider.

Kommer fra Brann

Hayes er glad for å ha nordmannen på plass i sitt team.

– Brede tilfører erfaring med den kunnskapen han har rundt periodisering. Han skal bidra med den fysiske treningen av laget. Det kommer til å hjelpe oss opp på et nytt nivå, og jeg ser fram til å få ham med på laget, sier hun.

I Brann har Tokvam vært assistent for klubbens andrelag i 3. divisjon.

– Dette blir min første trenerrolle i kvinnefotballen, men jeg ser virkelig fram til den, sier han.

Norsk trio

27-åringen fra Aurland i Sogn har også en fortid i NFF, der han jobbet med videoanalyse rundt aldersbestemte landslag. Der har han blant annet samarbeidet tett med tidligere Chelsea-spiller Erland Johnsen.

– Bare ved å se på fotball-VM og sammenligne med nivået fra noen år siden ser du at det har endret seg dramatisk. Dette er en spennende tid for kvinnefotballen, og jeg kan ikke vente med å bli en del av Chelsea, sier han.

Maria Thorisdottir, Maren Mjelde og Guro Reiten spiller alle for London-klubben kommende sesong. Reiten forlater LSK til fordel for Chelsea etter sommerens VM, som avsluttes søndag.

Chelsea ble nummer tre i den engelske superligaen denne sesongen. I mesterligaen ble laget slått ut i semifinalen. Også i den hjemlige FA-cupen ble det semifinale.

