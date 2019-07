Ståle Solbakkens FCK signerte midtstopper i dansk rekordhandel

sport

Nelsson har signert en femårskontrakt med den danske hovedstadsklubben. 20-åringen har vært i Nordsjælland siden han var elleve år gammel.

– Viktor er et meget stort talent og har et stort potensial for å heve sitt nivå ytterligere internasjonalt, sier Ståle Solbakken i en pressemelding.

Overgangssummen er ikke kjent, men ifølge Nordsjælland er Nelsson den dyreste spilleren som melder overgang mellom to danske klubber.

Signeringen skjer dagen etter at Solbakkens lag solgte Debus Vavro til Serie A-klubben Lazio.

Fra før har FCK sikret seg norske Sten Grytebust fra OB, samt Karlo Bartolec (FC Nordsjælland) og Jens Stage (AGF) i sommerens overgangsvindu.

I Nordsjælland spilte Nelsson sammen med den norske duoen Mathias Rasmussen og Ulrik Yttergård Jenssen.

