Stabæk på trygg grunn etter meget sterk borteseier over Strømsgodset

Fredag formiddag ble Stabæk-unggutt Børkeeiet klar for den danske storklubben Brøndby. Bare timer etter skulle hans Stabæk møte Strømsgodset til et skikkelig bunnoppgjør på Marienlyst.

Hjemmelaget hadde muligheten til å ta ledelsen etter bare seks minutter da Muhamed Keita ble felt av Steinar Strømnes, men Ahmal Pellegrino bommet. Marcus Sandberg vartet opp med en kjemperedning.

Like etter kom Ola Brynhildsen alene med Viljar Myhra, men på volley banket ballen unggutten like over mål.

Likevel gjorde samme mann det godt igjen to minutter senere. Et millimeterpresistinnlegg fra Andreas Hanche-Olsen fant unggutten, som med høyreslegga banket ballen i mål. Han feiret med en «T», til ære for lagkamerat Tobias Børkeeiet.

Scoringen var den første i åpent spill for Stabæk på over ti timer.

Pellegrino hadde en eventyrlig mulighet til å utligne like før pause, men headet over fra en drøy meter under stort press.

Også i den andre omgangen fortsatte Godset å kjøre. Etter timen spilt satte Kristoffer Tokstad ballen i tverrliggeren på uforklarlig vis fra fem meter, etter at Sandberg hadde reddet et forsøk fra Pellegrino like før.

Ti minutter før full tid var det, mot spillets gang, Stabæk som scoret kampens andre mål. En boksåpnerpasning fra Emil Bohinen gjorde at Luc Kassi kom alene med Myhra. Iskaldt sendte Kassi Mounir Hamoud ut i pølseboden, før ivorianeren lekkert chippet over Myhra.

Gjestene holdt unna for drammenserne og tok en meget sterk borteseier. Nå har bæringene også tatt sju poeng på de siste tre kampene, som gjør at de er over streken.

– Jeg er veldig fornøyd. Det blir mye forsvarsspill, men vi er disiplinerte. Marcus er også dyktig lengst bak der. Det er en veldig sterk innsats av «gutta boys», sa Jan Jönsson etter tre nye poeng.

På spørsmål om man kan snakke om en Jönsson-effekt, svarer treneren kjapt:

– Nei, det trenger du ikke å gjøre.

Strømsgodset ligger helt sist med ti poeng på 14 kamper.

– Vi skaper altfor lite. Vi må komme oss i bedre form og bygge på de to første kampene, sa Godset-trener Henrik Pedersen,

