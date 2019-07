Yngstebror Ingebrigtsen med ellevill 1500 meter, rett bak norsk rekord

sport

18-åringen kunne gjøre fint lite med den overlegne kenyaneren Timothy Cheruiyot, som med 3.28,77 noterte årsbeste i verden, men etter en fenomenal avslutning løp Jakob Ingebrigtsen inn til personlig bestenotering på 3.30,16.

Brødrene Jakob og Filip, som ankom Lausanne med helikopter torsdag, lå lenge side om side, før yngstebroren avanserte i feltet på tampen.

Tiden 3.30,16 er bare 15 hundredeler dårligere enn den norske rekorden satt av Filip Ingebrigtsen i Monaco i juli 2018.

– Det her er helt sykt. Vi føler ikke at vi har nådd toppformen ennå, men herregud så kult det er å springe et løp som dette. Det var sykt morsomt å plukke folk en etter en på slutten, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Han mener at det er mer å gå på.

– Dette var en av de første 1500-meterne for sesongen. Vi føler at vi helt klart har mer å gå på, og det er veldig morsomt, sa han.

Løpet til Jakob er også ny europeisk juniorrekord. Hans tidligere rekord på 1500 meter var på 3.31,18.

Filip Ingebrigtsen avsluttet også sterkt og ble nummer fire med 3.30,82. Det er personlig sesongbeste på distansen.

Allerede om en uke får brødrene en ny sjanse til å imponere på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Monaco.

Amalie Iuel var tredje norske deltaker i fredagens stevne. Hun ble nummer seks på 400 meter med 55,48. Shamier Little fra USA vant på 53,73.

Stevnets høydepunkt sto en annen amerikaner for. Noah Lyles stormet inn til 19,50 på 200 meter. I slak motvind slo han banerekorden til Usain Bolt med åtte hundredels sekund og klatret til fjerdeplass på alle tiders liste over de raskeste løperne på distansen.

Usain Bolts har verdensrekorden på 19,19, mens Yohan Blake har 19,26. Michael Johnson er eneste amerikaner foran Lyles på lista.

Piotr Lisek fra Polen noterte årsbeste i verden i stav med 6,01.

