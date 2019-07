Gullfavorittene Mol og Sørum tapte semifinalen i sandvolleyball-VM

sport

Med settsifrene 21-17, 16-21, 12-15 tapte den norske sandvolleyballduoen en svært jevn kamp i den tyske sanden i Hamburg. Semifinaletapet mot hjemmehåpene Thole og Wickler gjorde at nordmennene ikke klarte å nå sin første VM-finale.

Mol og Sørum må nøye seg med bronsekamp mot amerikanske Tri Bourne og Trevor Crabb søndag.

– Det er tungt. Det er utrolig kjipt, men fy flate for en kamp. Det var utrolig gøy å få spille semifinale i VM. Det er noe jeg har drømt om lenge. Stadion her er bare helt vill. Det er utrolig kjipt å tape, men vi tapte mot et bedre lag. Da fortjente vi det også, sier Anders Mol til TV 2.

Semifinalen skulle bli av det svært vanskelige slaget, og Mol (22) og Sørum (23) måtte til et tredje sett etter at lagene hadde vunnet ett hver. I det siste settet ble nordmennene ofre for en tvilsom dommeravgjørelse mot slutten, men samtidig viste tyskerne styrke og dro i land seieren. Mol legger ikke skyld på dommeren.

– Det er en føring. Han tar den med åpen hånd. Det er en dytt. Han tar den i blokka mi og ut av spill, men det er ikke derfor vi tapte. Han servet som en gud på slutten der, og satte to ess nede på linjen på meg. All honnør, sier han.

Svingte mye

Mol og Sørum var favoritter, men det var tyskerne, rangert som nummer 13 i verden, som tok et initiativ fra start. Nordmennene, rangert som nummer én i verden, fikk et par meget viktige poeng etter å ha utfordret dommeravgjørelsene, og plutselig hadde de snudd 13-15 til 18-16.

Samtidig gjorde tyskerne flere feil enn nordmennene, og med en smash fra Sørum var settseieren sikret med 21-17.

I det andre settet var det igjen tyskerne som kom best i gang. De ledet stadig med to poeng. Så vartet Sørum opp med storspill i forsvar, og nordmennene hadde igjen snudd det til 8-7. Thole og Wickler løftet spillet på nytt og vant det andre settet 21-16.

Dermed ble det et tredje sett, og der startet Mol godt i blokkspillet. Nordmennene spilte sterkt og ledet tidlig 5-2, men Mol og Sørum rotet bort ledelsen til 8-8.

Tyskerne kjempet godt og skapte stor spenning. Lagene ledet om hverandre, og på stillingen 11-12 til tyskerne gjorde dommeren det som så ut som en stor feil da Wickler førte ballen. Til stor frustrasjon for de norske gutta fikk hjemmehåpene poenget.

Kort tid senere var VM-exiten et faktum da tyskerne vant 15-12.

Enkel kvartfinale

Tidligere lørdag tok Mol og Sørum seg enkelt til semifinale med kvartfinaleseier over Paolo Nicolai og Daniele Lupo fra Italia.

Etter en jevn åpning tok Mol og Sørum grep om den kampen. Nordmennene viste kvaliteter fra øverste hylle i både mottak, blokk og smash. Det hersket aldri tvil om hvem som skulle vinne kampen. Nordmennene seiret med sifrene 21-13, 21-11.

Mol og Sørum topper verdensrankingen og var favoritter til å vinne VM.

Kunne blitt historiske

Mol og Sørum klarte altså ikke å ta Norges første offisielle VM-gull i sandvolleyball. Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide ble riktignok verdensmestere i 1995, men da fikk vinnerne av verdensserien også VM-gull. Første offisielle VM ble arrangert i 1997.

Søndag avgjøres verdensmesterskapet med finalen mellom tyskerne og Jatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij fra Russland.

(©NTB)