Rock nær historisk golfrunde

Den engelske 42-åringen misset så vidt hullet med putten fra ni meter. Med birdie på siste hull endte han med en 60-runde som førte ham opp i ledelse før siste dag i Irish Open i Lahinch. Det var ny banerekord med tre slags margin.

– Det var en morsom dag, men det var litt mye å be om på siste hull, sa Rock.

– Jeg senket en veldig lang putt på 17. hull. Det var først etter utslaget på siste hull at jeg innså at jeg med eagle ville ende på 59 slag. Det er skuffende at det ikke gikk, men 60 er fantastisk i seg selv. Jeg har spilt elendig til nå i sesongen, så dette var en fin avveksling.

Rock greide 11 birdier lørdag, deriblant på alle de seks siste hullene. En enslig bogey gjorde at han var ti slag under par for dagen. Han klatret 30 plasser og leder turneringen ett slag foran Eddie Pepperell og Rafa Cabrera-Bello.

Kristoffer Reitan var eneste nordmann i turneringen. Han misset cuten etter å ha gått de to første rundene på 72 og 68 slag.

