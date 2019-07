Madagaskars fotballeventyr fortsetter

sport

Kongo, som på FIFA-rankingen er 59 plasser foran Madagaskar, ble slått 4-2 på straffespark etter at selve kampen endte 2-2. Øynasjonen som i gruppespillet slo Nigeria 2-0 er mot alle odds klar for kvartfinale mot Ghana eller Tunisia torsdag.

Algerie tok seg også videre i turneringen da Guinea ble slått 3-0 med scoringer av Mohamed Youcef Belalli, Riyad Mahrez og Adam Ounas. Mali eller Elfenbenskysten venter i kvartfinalen.

Ibrahim Amada ga Madagaskar en drømmestart med et drømmemål før det var spilt 10 minutter i Alexandria, men Cedric Bakambu nikket inn utligningen like etter. Madagaskar-kaptein Faneva Andriatsima scoret et nytt ledermål kvarteret før slutt, i siste minutt så drømmen ut til å skulle knuses da Chancel Mbemba satte inn 2-2 på hjørnespark.

Ekstraomgangene ble målløse takket være flere praktredninger av Madagaskar-keeper Melvin Adrien, og i straffesparkkonkurransen scoret Amada, Romain Metanire, Thomas Fontaine og Jerome Mombris i tur og orden for Madagaskar. Marcel Tisserand og Yannick Bolasie skjøt over med Kongos første og fjerde spark, og dermed var Madagaskar videre.

Everton-spiller Bolasie ble syndebukk for Kongo.

Lørdag ble tittelforsvarer Kamerun og vertsnasjonen Egypt slått ut av afrikamesterskapet.

Det er allerede klart at Senegal – Benin og Nigeria – Sør-Afrika møtes i kvartfinaler onsdag, mens Algerie og Madagaskar får vite sine motstandere mandag kveld.

