Trump gratulerte USAs verdensmestere

– Gratulerer til USAs kvinnelag i fotball med VM-seieren. Flott og spennende spill, tvitret presidenten.

USA slo Nederland 2-0 i finalen etter scoringer av Megan Rapinoe og Rose Lavelle. Rapinoe ble kåret til VMs beste spiller og fikk også Gullstøvelen som måldronning.

Rapinoe sa tidligere i VM at hun vil takke nei dersom Trump etter en amerikansk VM-triumf inviterer laget til Det hvite hus, slik tradisjonen er med lag og utøvere som oppnår store idrettstriumfer. Det førte til at presidenten kritiserte henne.

34-åringen har også unnlatt å synge nasjonalsangen før kampene, som en protest mot urettferdighet i det amerikanske samfunnet.

– Megan burde aldri vise manglende respekt for landet vårt, Det hvite hus eller flagget, spesielt etter at så mye er gjort for henne og laget, tvitret Trump.

Landslagssjef Jill Ellis gjorde Rapinoe til kaptein i finalen søndag.

Ved siden av Rapinoe har flere andre amerikanere sagt at de ikke har til hensikt å besøke Trump i Det hvite hus, deriblant superstjernen Alex Morgan.

Spørsmålet ble hyppig stilt i intervjusonen etter finalen, og mye tyder på at ingen kommer til å takke ja til en Trump-invitasjon.

– Jeg tror ikke laget vårt kommer til å gjøre det. Vi tror ikke på de samme ting som ham. Jeg kommer definitivt ikke til å dra dit, ingen sjanse. Men jeg kan ikke tale for alle, sa reservekeeper Ashlyn Harris til det svenske nyhetsbyrået TT.

Like kategoriske var ikke Carli Lloyd.

– Jeg har ikke engang tenkt på det. Nå er jeg opptatt av VM-gullet, sa veteranen bare.

Alex Morgan sa i oppkjøringen til finalen at laget trolig vil fatte en felles avgjørelse.

– Jeg tror vi kommer til å gjøre det etter finalen, sa hun.

