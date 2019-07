Stabæk forsterker med dansk midtbanespiller

sport

Nyheten kommer tre dager etter at Tobias Børkeeiet signerte en femårskontrakt med danske Brøndby. Skysse ser fram til året på Nadderud.

– Jeg er glad for å være her og er blitt tatt godt imot. Oslo er også en flott by, så jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Skytte til Stabæks nettsted.

Bærumsklubben skriver at Skytte blir Stabæk-spiller ut året. Imidlertid opplyser Midtjylland at avtalen gjelder fram til sommeren 2020.

Forrige sesong var dansken lagkamerat med Sivert Hetle Nilsen i Horsens. 22-åringen fikk 25 seriekamper i låneoppholdet.

Skytte meldte overgang fra Silkeborg til Midtjylland i 2018, men har til gode å få spilletid for jyllandsklubben.

