Klæbo har signert landslagsavtalen med skiforbundet

Kontrakten er skrevet under en måneds tid på overtid.

– Jeg er glad for at vi er enige om landslagsavtale og ser fram til en ny og spennende skisesong, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding.

Klæbo er akkurat tilbake fra rulleskikonkurranser i Kina og er fornøyd med at avtalen er på plass.

– Jeg synes det er blitt jobbet godt hos begge parter, noe som har vært og er nødvendig for å modernisere og ajourføre dagens regelverk. Vi er glade for at Skiforbundet har prioritert dette arbeidet høyt. Nå er vi enige, og begge parter har signert. Samtidig er vi også enige om hvilke tema vi må jobbe mer med for å finne hensiktsmessige løsninger for fremtiden, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Landslagssjef Espen Bjervig sier at partene hele tiden har hatt en konstruktiv dialog, og at det har vært nødvendig å bruke god tid på de områdene der partene har hatt ulike syn.

– Hovedsakelig har ulikt syn handlet om grensene for når en skiløper er privat og når han representerer landslaget samt deler av innholdet i kommersiell plattform.

Bjervig sier i pressemeldingen at den kommersielle plattformen i langrenn er blitt viktigere å utvikle enn noen gang.

– Løpere og Skiforbundet må jobbe sammen for å tilpasse oss fremtiden. Dette arbeidet fortsetter til høsten, og vi ønsker å ha et langsiktig fokus. Det er naturlig at Johannes Høsflot Klæbo aktivt er med i denne prosessen.

