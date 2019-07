Kristoff slått på målstreken i Tour de France

sport

Kristoff fikk et perfekt opptrekk av Jasper Philipsen og la alle spurtkanonene unntatt Viviani bak seg. Caleb Ewan ble nummer tre, Peter Sagan fire og Dylan Groenewegen fem, men QuickStep-rytter Viviani kunne juble over etappeseier.

– Jasper gjorde en kjempebra jobb. Han gjorde alt perfekt, og alt var opp til meg. Jeg kjører mot verdens raskeste ryttere og visste det ville være vanskelig å slå dem, men i dag var jeg nære, sa Kristoff til TV 2.

Under intervjuet ble han trengt av mediefolkene som flokket seg rundt Viviani. Tydelig irritert slapp han på direkten ut noen stygge gloser. Danske Michael Mørkøv, som hjalp sin lagkamerat Viviani til seier, havnet i direkte håndgemeng med en medierepresentant.

– Jeg synes det er respektløst av mediene her å dytte oss ryttere rundt på den måten. Det var nesten verre fight etter målstreken enn det var før den, sa Mørkøv til TV 2 da det hadde roet seg.

Kristoff måtte dra seg unna og summe seg før han kunne analysere avslutningen av den 4. Tour de France-etappen.

Et halvt hjul

– Viviani satt kanskje litt bedre inn mot avslutningen, og han var litt raskere enn meg, dessverre. Det var bare så vidt jeg ikke hadde det. Jeg tror det var mindre enn et halvt hjul. Jeg så at jeg tapte, men det var ikke mye, sa han til TV 2.

Han følte seg ikke bra på åpningsetappen, men tirsdag viste UAE-rytteren hva han kan.

– Første dag var det noe som ikke stemte. Da spilte magen meg et lite puss, men i dag var det mye bedre, sa han etter 2.-plassen.

Etappen fra Reims til Nancy var preget av et tidlig tremannsbrudd. Sveitseren Michael Schär fra CCC-laget ble som den siste hentet inn av feltet i den siste bakken drøyt halvannen mil fra mål, og deretter var det klart at det ville ende i den ventede massespurten.

Stort mål

Der var bare Viviani bedre enn Kristoff, og dermed kunne italieneren juble for sin første etappeseier i Tour de France.

– Det betyr mye. Jeg kan fortsatt ikke tro det. Det har vært et stort mål for oss, og lagkameratene mine gjorde en perfekt jobb med opptrekket. Jeg må takke dem, sa Viviani i et intervju vist på TV 2.

– Jeg så Kristoff prøve seg på høyre, men da åpnet Max Richeze døren for meg. Det var perfekt lagarbeid.

Sammenlagt forsvarte etappevinnerens lagkamerat Julian Alaphilippe den gule ledertrøya. Han leder 20 sekunder foran Wout Van Aert fra Jumbo-Visma.

