Sveriges fotballforbund anmeldt til likestillingsombudet for lønnsdiskriminering

sport

I en debattartikkel i avisen Expressen skriver Nina og Peter Rung at de har besluttet å anmelde SvFF til likestillingsombudet for det de sterkt mistenker er lønnsdiskriminering.

– Vi vet jo ikke hvordan det ser ut i Sverige, for de har hemmeligstemplet godtgjørelsene til landslagsspillerne. Men vi kan jo gjette at det er langt fra likestilling, skriver de.

De skriver at «damene har måttet nøye seg med smuler selv om de har prestert bedre enn herrelandslaget i internasjonale mesterskap og nylig vant VM-bronse».

Mellom 25.000 og 30.000 mennesker møtte opp da Sveriges bronselag mandag ble hyllet på Götaplatsen i Göteborg etter hjemkomsten fra Frankrike.

– Dette viser at Sverige er stolte av oss, og jeg håper at vi også har gjort Sverige stolte, sa stjernespilleren Kosovare Asllani.

Hemmelig

Nina Rung sier til nyhetsbyrået TT at hun uten hell har prøvd å få fotballforbundet til å oppgi hvor mye spillerne på de to A-landslagene for å representere Sverige.

– Kvinnelandslaget har jo selv gått ut og påpekt ulikhetene. Jeg har selv snakket med dem, og de vet jo heller ikke hvor mye mennene får, for det holdes hemmelig, sier hun.

Hun sier at hun håper anmeldelsen fører til at tallene kommer på bordet.

– Svensk lov sier jo at man skal ha lønnskartlegging. Jeg synes det er merkelig at vi ikke skal få vite hvordan det ligger an i en av verdens største idretter.

Sveriges fotballforbund hevder at det ikke er lønnsdiskriminering.

– Likeverdig

– Vi har rettferdige og likeverdige landslagsavtaler for kvinner og menn. Vår oppfatning er at de ikke er diskriminerende, sier kommunikasjonssjef Andreas Jansson til TT.

– Helt generelt jobber vi mye med likestillingsspørsmålet, og vi fordeler våre ressurser rettferdig.

Han avslår å kommentere summer og vil heller ikke svare på et direkte spørsmål om kvinnene får mindre enn mennene for deltakelse på landslaget.

Stopperkjempen Nilla Fischer tok opp spørsmålet om landslagsgodtgjørelser i sin takketale etter at hun høsten 2018 vant Diamantbollen under den svenske Fotbollsgalan.

Etter det bekreftet flere mannlige landslagsspillere indirekte at de har bedre betalt enn kvinnene for landslagsspill, og at det har vært snakk om eventuelt å gå ned i lønn for å sikre likeverdige avtaler.

I Norge ble det i desember i fjor inngått en avtale som innebar lik lønn for spillerne på landslagene for kvinner og menn. Den ble omtalt som den første slike avtalen i verden og har vakt internasjonal oppsikt.

(©NTB)