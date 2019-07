Casper Ruud til kvartfinale i Braunschweig

sport

Dagen etter at han måtte kjempe i over tre timer for å beseire formsterke Yannick Hanfmann hadde toppseedede Ruud relativt god kontroll gjennom kampen mot jevngamle Altmaier, som er rangert over 400 plasser bak ham (488.-plass mot Ruuds 62.-plass).

Altmaier brøt riktignok Ruuds serve i kampens aller første game, men Ruud brøt blankt tilbake til 1-1 og tok kommandoen da han brøt igjen til 4-2. Han servet hjem settet etter tre kvarters spill på grusen. Han trengte tre settballer for å avgjøre.

I neste sett brøt Ruud blankt til 1-0-ledelse, men Altmaier ville ikke gi seg og brøt tilbake til 2-2. Nok en gang slo nordmannen tilbake umiddelbart og brøt tyskerens serve til ledelse 3-2.

Fortsatt ville ikke Altmaier gi seg, og han brøt til 4-4 ved hjelp av noen dommeravgjørelser Ruud var tydelig frustrert over. «Helt latterlig», ropte han etter at en ball ble dømt ut.

Da han brøt til 6-5, hadde ikke motstanderen noe svar, og Ruud omsatte sin annen matchball i seier etter drøyt halvannen times spill.

Motstander i kvartfinalen blir brasilianeren Thiago Monteiro, som Ruud har slått flere ganger tidligere. Han vant i strake sett både i ATP-turneringen i São Paulo i år, i Roland-Garros-kvalifiseringen i fjor og i kvartfinalen i en ATP-turnering i Rio de Janeiro i 2017.

Monteiro, som er nummer 113 på ATP-rankingen og 6.-seedet i turneringen i Braunschweig, slo Gianluca Mager i tre sett tidligere onsdag.

