Oppskriftsmessig Rosenborg-seier i Belfast, 2-0 over Linfield

sport

RBK må ta seg gjennom ytterligere tre runder, mot atskillig skarpere motstand, om det skal bli deltakelse i gruppespillet i høst, men laget gjorde jobben på Windsor Park. Det er ingenting som tyder på at Rosenborg snubler over første hinder.

– Vi hadde god kontroll bakover. Jeg skulle ønske at vi hadde produsert flere sjanser og lagd noen flere mål, men dette er et godt utgangspunkt, sa trener Eirik Horneland til rbk.no.

Han skulle gjerne sett laget litt mer gjennombruddshissig, men mener at RBK-spillerne spilte fornuftig under vanskelige forhold.

– Det var tung bane, og vi flyttet ballen greit og kontrollerte dem.

Rosenborg viste seg tidlig som det beste laget og satte hjemmelaget under press. Marius Lundemo var den første som viste fram skuddfoten, men hans skudd fra 25 meter føk rett utenfor.

I det 13. minutt smalt det i stolpen da RBK-stopper Tore Reginiussen etter veggspill med David Akintola prøvde seg fra 20 meters hold. Keeper Gareth Deane kastet seg og slo ballen i stolpen og ut, og Gjermund Åsen sendte returen over mål.

Fortjent

I det 22. minutt kom det fortjente ledermålet. Etter fine kombinasjoner på venstresiden la Åsen inn. På motsatt side hadde Mike Jensen tid til å ta ned ballen før han skjøt hardt fra spiss vinkel. Via et motstanderbein forsvant ballen i mål.

Rosenborg dominerte kampen, men slet med å skape mange sjanser i regnværet i Belfast. Alexander Søderlund fikk noen gode muligheter i 2. omgang, men lyktes ikke med avslutningen ved de to første. Først nikket han løst på Vegar Eggen Hedenstads innlegg og så ballen bli beinet unna foran streken, så fikk han ikke avsluttet i det hele tatt da han fikk ballen ved lengste stolpe etter fint forarbeid av Åsen og Yann-Erik de Lanlay.

I det 69. minutt var det derimot tid for Søderlund-jubel da han fikk ballen alene foran mål etter at Anders Konradsen rundlurte et par motspillere ute på siden. Midtbanespilleren fikk et langt oppspill, lurte ballen forbi Linfield-stopper Mark Stafford med hodet og serverte Søderlund, som enkelt scoret alene med keeper.

Fordel Piast

Med to måls seier på bortebane bør returkampen på Lerkendal neste uke være en formalitet.

– Vi vant fortjent. Seieren kunne vært større, men vi var litt unøyaktige. Likevel er 2-0 borte kjempefint, sa Mike Jensen til rbk.no.

Dersom Rosenborg som ventet tar seg videre til 2. kvalifiseringsrunde, venter vinneren av oppgjøret mellom BATE Borisov og polske Piast. De spilte 1-1 i sitt første oppgjør i Hviterussland onsdag, i en kamp der vertenes Stanislav Dragun ble utvist rett før slutt.

Dragun hadde tidligere scoret utligningsmålet etter at Piotr Parzyszek ga Piast ledelsen. Med uavgjort og et bortemål ligger det polske mesterlaget best an i kampen om å gå videre til et sannsynlig møte med RBK. Returkampen spilles i Gliwice onsdag, samme kveld som Rosenborg tar imot Linfield på Lerkendal.

(©NTB)