Bevin førstemann ut av Tour de France

sport

28-åringen gikk i bakken da det gjensto 100 kilometer av den fjerde etappen. Newzealenderen fullførte etappen og syklet også onsdag, men smertene etter velten gjør at Tour de France-eventyret er over for denne gang.

Ifølge CCC Team har Bevin pådratt seg brudd i to ribbein etter velten.

Dermed blir han førstemann som bryter årets utgave av Tour de France.

Ifølge TV 2 ønsket rytteren å kjøre videre, men at den endelige avgjørelsen om å bryte ble tatt torsdag morgen i samråd med lagets medisinske team.

