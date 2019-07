Kristoff hektet av like før mål – Groenewegen vant 7. etappe

sport

Kristoff havnet et stykke bak teten snaue to kilometer før mål da han var involvert i et nesten-uhell, men ble dratt opp igjen av UAE-laget. Han klarte likevel ikke å blande seg inn i kampen om seieren.

Den gikk til nederlandske Dylan Groenewegen som vant massespurten. Groenewegen, som er lagkamerat med norske Amund Grøndahl Jansen i Team Jumbo-Visma, knep seieren foran Caleb Ewan fra Australia.

Dermed fortsetter oppturen for Jansens lag. Fra før har de vært raskest på lagtempoen i tillegg til at Mike Teunissen vant åpningsetappen.

– Det er herlig. I hvert fall siden det gikk litt trått i den forrige spurten, så er det deilig å se at Dylan fortsatt er å regne med, sier Jansen.

Mistet opptrekkeren

For Alexander Kristoff ble avslutningen mislykket. Nordmannen forteller at han mistet hjulet til opptrekker Jasper Philipsen da han nesten kjørte inn i gjerdet.

– Vi mistet hverandre rett før den siste svingen da han sneik seg på innersvingen og jeg kjørte nesten i gjerdet. Jeg mistet mange posisjoner dessverre og etter det fant jeg han aldri igjen. Jeg måtte ta mye vind på slutten der. Etter at jeg kjørte meg fram ble det for tungt

Kristoff syklet til slutt inn på 10.-plass, bak opptrekkeren som ble nummer 5.

Tyngre utfordring venter

Tirsdag var Kristoff bare noen centimeter unna etappeseier, men ble slått på målstreken av italienske Elia Viviani.

Etter en ekstraordinær etappe torsdag, med en stupbratt avslutning, var det en flatere variant fredag. Duoen Yoann Offredo og Stephane Rossetto satt lenge i brudd, men det endte til slutt med spurtoppgjør som forventet.

Lørdag venter en tyngre utfordring i Tour de France. Da skal syklistene gjennom 200 kilometer mellom Mâcon og Saint-Étienne.

(©NTB)