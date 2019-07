Rosenborg med årsbeste og utklassing av Viking

sport

Rosenborg, som også var i aksjon mot Linfield i mesterligakvalifisering i midtuken, brukte en snau omgang på å sette tingene på plass.

Spesielt godt var samarbeidet mellom Vegar Heggen Hedenstad og Alexander Søderlund (2) som sto for tre av målene. Anders Konradsen sto for de to andre.

– Det gikk fint i dag og vi gjør mye bra. Vi har sakte, men sikkert blitt bedre og det løsnet litt, sa Alexander Søderlund til Eurosport.

Etter 36 minutter fikk høyrebacken Hedenstad ballen i god posisjon etter en corner. Han dro noen finter før kan klinket til og ballen føk inn fra 25 meter bak en sjanseløse Iven Austbø i Viking-målet.

– Det er slik som skjer en gang i året. Det var et godt treff sa Hedenstad til Eurosport.

Rosenborg viste virkelig god fotball og fire minutter senere var Hedenstad tilrettelegger. Hans gode corner fant Alexander Søderlunds og hode inne i feltet og 2–0.

Redusering like før pause

Jostein Ekeland sto for Vikings redusering til 1–2 mot slutten av 1. omgang. Målet kom etter en dårlig avklaring inne i RBK-feltet og da det synes som om Rosenborg hadde full kontroll.

Ballen kom fra en heading fra Runar Hove og traff Ekeland magen før den endte til mål.

Med målet kunne Viking gå til pause med ny energi, men det var Rosenborg som var friskest fra start etter hvilen.

Søderlund fikk være tilrettelegger da han fant Anders Konradsen i bedre posisjon inne i feltet. Han dundret ballen i mål til 3–1.

Klatrer på tabellen

Vi skal vinne kampen på kontringer sa Viking-trener Bjarne Berntsen før kampen. Snaue kvarteret før slutt fikk innbytter Zymer Bytyqi en gyllen mulighet på nettopp en kontring. Han ble frispilt etter bare noen sekunder på banen, men alene med André Hansen skjøt han ballen på utsiden av stang.

Få minutter senere fungerte kombinasjonen Hedenstad/Søderlund igjen. Et giftig innlegg fra Hedenstad fant Søderlunds fot inne i feltet til 4–1.

Pål André Helland kom inn og var tilrettelegger da han fant Konradsen inne i feltet. Han klinket kontrollert inn 5–1.

Med seieren er nå de regjerende mesterne på femteplass og har bare seks poeng opp til serieleder Molde med like mange kamper spilt.

