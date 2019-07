Lillestrøm sendte Strømsgodset lenger ned i gjørma

sport

Islendingen avgjorde kampen i løpet av noen få minutter før pause. Med seieren tar LSK et steg opp fra bunnstriden. De gule ligger på 10.-plass med 18 poeng og tar ferie med en god følelse.

Tre poeng til tross: Søndagens store helt Smarason er tydelig på at de forventer en bedre høstsesong.

– Vi vil mer, vi kan mer og vi skal vise det i andre halvdel av sesongen. Forhåpentligvis får vi folk som Tobias Salquist og Thomas Lehne Olsen tilbake. Med fullt lag da skal vi nok bli farlige. Vi skal få Lillestrøm opp på tabellen, sa han til Eurosport.

For Strømsgodset ser det verre ut. Laget ligger desidert sist og den nye treneren Henrik Pedersen står med ett poeng på tre kamper siden han tok over klubben fra Drammen.

Dansken har mye å tenke på i den kommende sommerferien. Laget har ikke vunnet siden mai og må snu den negative trenden etter ferien dersom de ønsker spill på øverste nivå i 2020.

– Jeg er skuffet. Jeg er veldig skuffet, fordi jeg synes egentlig vi spiller en god kamp. Vi ligner mer og mer et lag, sa Pedersen til Eurosport.

To raske før pause

Etter 41 minutter uten de store høydepunktene, våknet kampen på Åråsen til liv like før pause.

I hovedrollen: Smárason.

30-åringen var en åpenbaring i gult i fjor, men har slitt med skaden i 2019-sesongen. Søndag viste han hva Lillestrøm har savnet, først da han satte inn 1-0 etter 42 minutter, deretter da han doblet på overtid av den første omgangen.

Det første målet scoret han etter en retur fra Strømsgodset-keeperen. Det andre var med et skudd fra cirka 20 meter.

Trolig kunne keeper Viljar Myhra forhindret målet på en bedre dag.

Smarason feiret med en ball under drakta for å vise at han skal bli pappa i desember.

Reduserte

Hjemmelaget beholdt initiativet etter pause, men klarte ikke å spille seg til verken kjempesjanser eller mål. Istedenfor var det gjestene fra Drammen som skapte spenning 17 minutter før slutt.

Lars Vilsvik fant Kristoffer Tokstad i boksen og midtbanespilleren satte inn reduseringen. Samme Tokstad reddet ett poeng for Godset da han satte inn 2-2-målet mot Sarpsborg i forrige serierunde.

Fem minutter senere kunne lagene vært like langt, men Herman Stengels frispark snek seg like utenfor stolpen. Dermed endte det til slutt 2-1 til de gulkledde.

(©NTB)